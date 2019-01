Messerangriff in Pullach: Polizei schießt Mann ins Gesäß

Die Polizei war Mittwochabend kurz vor 20 Uhr von der Freundin des Mannes verständigt worden, weil dieser in der gemeinsamen Wohnung randaliert haben soll. Als die erste Polizeistreife an der Wohnanlage in Pullach eintraf, habe sie der Mann laut Polizei mit einem Messer bedroht. Die Polizisten zogen sich zurück und forderten Verstärkung an, der Mann ging wieder ins Haus.

Polizist verletzt Angreifer durch Dienstwaffe

Kurz darauf übergab die Freundin des Mannes der Polizei ein Messer. Eine weitere Streifenbesatzung sicherte die Rückseite der Erdgeschosswohnung ab. Plötzlich habe der Mann die Polizisten mit einem weiteren Messer bedroht, teilte ihre Dienststelle heute mit. Ein 27-jähriger Beamter schoss daraufhin mit seiner Dienstwaffe und traf den Mann am Gesäß. Er wurde leicht verletzt.

Freundin würgt Polizistin

Der 44-jährige Angreifer konnte festgenommen werden und wurde in eine Klinik gebracht. Doch nun griff seine Freundin die 22-jährige Kollegin des Beamten an und würgte sie. Auch sie wurde schließlich überwältigt und festgenommen. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, gegen ihren Freund wegen versuchten Totschlags. Das teilte die Polizei heute mit.

Einsatz der Schusswaffe wird untersucht

Das Landeskriminalamt untersucht - wie immer in solchen Fällen - den Einsatz der Dienstwaffe, wobei der Polizeibeamte als Zeuge geführt wird. Wie ein LKA-Sprecher mitteilte, gaben Polizisten im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit Straftaten bayernweit in drei Fällen Schüsse ab.