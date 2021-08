Messerangriff in Nürnberg – Mordkomission ermittelt

Weil ein 52-Jähriger seinem Opfer im Streit in der Nürnberger Südstadt mit einem Messer in den Bauch gestochen haben soll, ermittelt nun die Mordkommission wegen versuchten Totschlags. Eine Polizeistreife, die zum Tatzeitpunkt in der Nähe war, nahm den Mann noch am Tatort nahe des Aufseßplatzes fest, heißt es in einer Mitteilung.

Schwerverletzt im Krankenhaus

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten der mutmaßliche Täter und das 39-jährige Opfer gestern Abend in Streit, woraufhin es zu der Stichverletzung gekommen sein soll. Der schwerverletzte 39-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Kripo Nürnberg sicherte Spuren vor Ort.

Polizei sucht Zeugen

Der Tatverdächtige wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags einem Ermittlungsrichter überstellt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zur Ursache der Auseinandersetzung oder zum Tatablauf geben können, um Mithilfe.