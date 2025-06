Messerangriff in München – Was bisher bekannt ist

Nach einem Messerangriff auf mehrere Menschen ist an der Theresienwiese in München eine Frau von der Polizei niedergeschossen worden. Sie starb kurze Zeit später an ihren Verletzungen. Was bisher bekannt ist:

Was ist passiert?

Gegen 19.45 Uhr hat die Frau nach Angaben der Polizei zunächst im Bereich der Westendstraße hinter der Theresienwiese einen Mann mit einem Messer leicht verletzt. Er wurde ambulant behandelt. Wenig später habe sie an der Schwanthalerhöhe eine Frau mit dem Messer angegriffen.

Um kurz nach 20 Uhr rückten mehrere Streifen aus, um die Frau festzunehmen, die weiter mit dem Messer hantiert haben soll. Daraufhin haben sie die Beamten niedergeschossen. Wie viele Schüsse fielen, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Frau sei von dort in ein Münchner Klinikum gebracht worden und starb dort wenig später.

Wer ist die mutmaßliche Täterin?

Es soll sich um eine 30 Jahre alte Frau aus München handeln. Aus welchem Grund sie auf die Menschen einstach, ist bislang unklar. Nach verschiedenen Medienberichten war die Frau psychisch auffällig und polizeibekannt. Die Polizei bestätigte das bislang nicht.

Wer sind die Opfer?

Bei den Verletzten handelt es sich um einen 56 Jahre alten Mann und eine 25 Jahre alte Frau. Beide wurden leicht verletzt. Bisher gibt es laut Polizei keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die mutmaßliche Täterin und die Opfer kannten.

Wann darf die Polizei die Schusswaffe einsetzen?

Nach dem bayerischen Polizeiaufgabengesetz darf eine Polizeikraft nur in klar definierten Ausnahmesituationen ihre Waffe einsetzen. Der Einsatz muss immer verhältnismäßig sein und gilt als letztes Mittel. Vereinfacht gesagt darf dann von der Schusswaffe Gebrauch gemacht werden, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht, gefährliche Straftaten dadurch verhindert oder beendet werden können oder die Flucht eines gefährlichen Straftäters verhindert oder unterbunden werden kann. Das Ziel der Schussabgabe soll es sein, den Täter angriffs- und fluchtunfähig zu machen.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Ich bin der Münchner Polizei für das rasche Einschreiten und Stoppen der Messerstecherin sehr dankbar. Ihr Tod ist bedauerlich, war aber wohl leider unvermeidlich."

Mit Informationen von dpa