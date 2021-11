Messerangriff in ICE in der Oberpfalz: Innenminister bestürzt

Nach der Messerattacke, bei der ein Mann in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg drei Menschen verletzt hat, haben Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und sein Kollege aus Bayern, Joachim Herrmann (CSU), die Tat scharf verurteilt. Seehofer ließ über seinen Sprecher mitteilen, "die grausame Messerattacke" sei furchtbar. Er dankte der Polizei und dem Zugpersonal "für ihren mutigen Einsatz"; rief aber auch zur Besonnenheit auf: Die Hintergründe seien noch unklar und müssten aufgeklärt werden. Erst dann sei eine Bewertung möglich.

Ähnlich äußerte sich Bayerns Innenminister Herrmann. Die Polizei arbeite mit Hochdruck daran, die Hintergründe und die Motivlage aufzuklären. Er sei erschüttert und wünsche den Verletzten, dass sie möglichst bald genesen und sich von dem Angriff erholen.

Augenzeuge berichtet von Panik im Zug

Um kurz nach 9 Uhr war beim Polizeipräsidium Oberpfalz ein Notruf eingegangen: "Messerangriff auf Fahrgäste", so Polizeisprecher Florian Beck. Ein 77-jähriger Fahrgast schilderte die Vorgänge im Zug so: Er sei in einem anderen Waggon gesessen, plötzlich sei die Tür des Abteils aufgerissen worden, es habe eine fast panikartige Flucht in den hinteren Bereich des Zuges gegeben und jemand habe gerufen: "Ein Messerstecher! Rennt nach hinten zum Zugende!" Dann habe er abgewartet, ihm sei Gott sei Dank aber nichts passiert.

Erster Verletzter kann Krankenhaus wieder verlassen

Bevor der Zug am Bahnhof der 5.000-Einwohner-Gemeinde Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz zum Stehen kam und der Täter überwältigt werden konnte, verletzte der Angreifer drei Menschen im Alter von 26, 39 und 60 Jahren aus den Regionen Regensburg und Passau. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Einer von ihnen konnte nach BR-Informationen die Klinik mittlerweile wieder verlassen.

Die übrigen etwa 200 bis 300 Fahrgäste wurden in einer nahegelegenen Gaststätte betreut. Auch ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die unter Schock stehenden Fahrgäste. Mittlerweile sind laut Polizei die meisten Fahrgäste mit Bussen nach Regensburg oder Nürnberg gebracht worden.

Hintergrund der Tat noch offen

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt sich um einen 27-jährigen Syrer, der seit sieben Jahren in Deutschland leben soll. Er wird jetzt von der Polizei befragt. Sein Motiv sei noch unklar, hieß es. "Der Spiegel" berichtet unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass die Ermittlungsbehörden derzeit nicht von einem terroristischen Anschlag ausgehen. Offiziell bestätigt ist das nicht.

Video: BR24 Live zur Messerattacke im ICE von Regensburg nach Nürnberg