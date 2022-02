Messerangriff in Fürth – 23-Jähriger schwer verletzt

Am Freitagabend sind mehrere Menschen in Fürth aneinandergeraten. Beim Eintreffen einer Streifenbesatzung war eine Gruppe in der Fürther Königstraße in eine Rangelei verstrickt. Als die Beamten die Beteiligten kontrollieren wollten, flüchteten sie in Richtung Bäumenstraße / Schirmstraße. Lediglich ein 23-Jähriger, der mehrere Schnitt- und Stichverletzungen erlitten hatte, blieb zurück. Er wurde von den Polizisten erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Nach einer unverzüglichen Operation ist er inzwischen außer Lebensgefahr.

Zwei mutmaßliche Messerstecher ermittelt

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei zwei mutmaßliche Tatverdächtige festnehmen. Die Mordkommission der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu weiteren Tatverdächtigen geben kann, soll sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 / 21 12 – 33 33 melden.