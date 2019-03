Messerangriff in Bayreuther Job-Center: Mitarbeiter verletzt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der 38-jährige Mann heute Mittag gegen 12.15 Uhr in das Job-Center Bayreuth-Stadt in der Spinnereistraße gekommen und hat unvermittelt Mitarbeiter mit einem Messer angegriffen. Drei Mitarbeiter wurden dabei verletzt – aber nicht lebensgefährlich, so Polizeisprecher Heiko Mettke auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Die verletzten Mitarbeiter sind in ärztlicher Behandlung. Seelsorger kümmern sich um die weiteren Mitarbeiter des Job-Centers.

Polizei konnte Messerangreifer festnehmen

Nach dem Angriff flüchtete der Mann. Mehrere Streifenbesatzungen fahndeten nach dem Mann. Eine Polizeistreife konnte den Mann in der Nähe festnehmen. Die genauen Hintergründe des Messerangriffs sind derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und will herausfinden, wie es zu der Attacke kommen konnte.