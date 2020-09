Messerangriff auf Polizisten: SEK überwältigt Frau in Nürnberg

Am Montagvormittag soll es laut Polizeiangaben zu einem Streit in einer Nürnberger Pension am Hafen gekommen sein, zu der die Beamten gerufen wurden. Demnach war die Frau mit dem Vermieter wegen Mietrückständen in Streit geraten und soll diesen massiv bedroht haben. Auf hinzugerufene Polizeibeamte soll die Frau dann unvermittelt mit dem Messer losgegangen sein.

SEK überwältigt Frau in Pensionszimmer

Die Beamten konnten die Frau im Zimmer festsetzen. Weil sich die Frau nicht beruhigte und den Beamten weiterhin mit dem Messer drohte, verständigten die Polizisten das Spezialeinsatzkommando (SEK). Dieses konnte die Frau schließlich im Zimmer überwältigen. Beim Zugriff wurde die immer noch aggressive Frau leicht verletzt, Polizisten kamen nicht zu Schaden. Nach der Festnahme übernahm die Mordkommission der Nürnberger Kripo die Ermittlungen.

Frau in psychischem Ausnahmezustand

Gegen die 36-Jährige wurde ein Verfahren wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt eingeleitet. Weil sie sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in eine Fachklinik gebracht. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat einen Unterbringungsbefehl gegen die Festgenommene beantragt. Die 36-Jährige wird nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt.