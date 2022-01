Messerangriff auf Polizisten: Prozessbeginn in Bayreuth

Wegen versuchten Totschlags an mehreren Polizisten muss sich ab Mittwoch ein Mann vor dem Landgericht Bayreuth verantworten. Im April des vergangenen Jahres war in Bayreuth ein Familienstreit eskaliert. Als die alarmierten Polizeibeamten eingriffen, ging der Mann auf sie los.

Polizist zieht Waffe nach Messerattacke

Bei der Auseinandersetzung mit seinem Vater sei der damals 44-Jährige aggressiv geworden und habe den 81-Jährigen angegangen, so die Angaben des Seniors. Der Vater habe daraufhin die Polizei angerufen. Als die Beamten eintrafen, verweigert der Sohn der Polizei den Zutritt zur Wohnung und ging mit einem Messer auf sie los. Trotz mehrmaliger Aufforderung habe er das Messer nicht beiseitegelegt, auch der Einsatz von Pfefferspray blieb wirkungslos, so die Polizei im April.

Ein Beamter habe daraufhin die Dienstwaffe eingesetzt und den Angreifer an der Hand getroffen und verletzt. Trotz der Verletzung habe sich der Mann in die Wohnung zurückziehen können. Weitere Polizisten drangen daraufhin in die Wohnung ein und konnten den verletzten Angreifer trotz heftigen Widerstands festnehmen.