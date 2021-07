Messerangriff auf Busfahrer in Hof: Die Frage der Zivilcourage

Mit Zivilcourage hat Andreas Voelmle quasi täglich zu tun. Als Sprecher der Dominik-Brunner-Stiftung vertritt er eine Organisation, dessen Namen auf einen Helfer zurückgeht, der im Jahr 2009 bei einer Zivilcourage nach Schlägen von zwei Jugendlichen gestorben war. Im Gespräch mit dem BR nimmt Pressesprecher Voelmle nun Bezug auf den aktuellen Fall in Hof, bei dem ein Busfahrer tödlich verletzt wurde.

Würzburg: Ein Beispiel für Zivilcourage

Zur Vorsicht rät Voelmle, wenn Waffen im Spiel sind. "Am besten holt man sich dann Verstärkung und geht mit mehreren Personen auf den Angreifer zu." Als jüngstes Beispiel nennt Voelmle in dem Zusammenhang die Messerattacke in Würzburg, bei der sich neben anderen Augenzeugen auch ein Mann dem Angreifer entgegenstellte und durch seinen Mut half, den Täter aufzuhalten.

Nach Messerattacke in Hof: Wie greift man ein?

Dass so ein Fall wie nun in Hof abschreckend sei – wenn jemand als Helfer dazwischen geht und dann mit dem Leben bezahlt – könne Voelmle in gewisser Weise nachvollziehen. Denn die Leute würden sich natürlich fragen: Macht es Sinn, in solchen Fällen dazwischen zu gehen? "Wir möchten aber trotzdem die Leute dazu anleiten, es zu tun", betont Voelmle. Denn die Frage ist nicht, ob man eingreifen und sich für jemanden in einer Notlage einsetzen könne, sondern wie man das tun könne.

Und dieses "wie" habe viele Facetten, so Voelmle. Zur Zivilcourage zähle bereits, die Polizei zu rufen, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen, andere auf die Situation aufmerksam zu machen oder gar selbst aktiv einzugreifen.

"Es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Die Schlechteste ist, einfach weg zu kucken und gar nichts zu machen." Andreas Voelmle, Dominik-Brunner-Stiftung

Letztlich müsste man sich auch klarwerden, dass man selber in eine Notsituation geraten könne, erklärt Voelmle – und dann wäre man sicherlich froh, wenn andere Menschen Zivilcourage zeigen würden und einem helfen. "Das sollte eigentlich Motivation genug sein, um nicht weg zu schauen und nicht wegzugehen in solchen Situationen."