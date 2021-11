Messerangreifer von Mühldorf in Psychiatrie

Der Mann, der am Montagnachmittag in einem Spielcasino in Mühldorf am Inn eine Frau vorübergehend in seine Gewalt gebracht und einen Helfer verletzt hatte, ist einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Das teilt die Polizei mit.

Mann erleidet Stichverletzung

Die Polizei war telefonisch über einen Mann informiert worden, der mit einem Küchenmesser bewaffnet im Stadtgebiet unterwegs war. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen ihn in einer Spielothek an, worauf der Mann eine Angestellte als Geisel nahm und mit dem Messer drohte. Ein Zeuge, der versuchte den Mann zu überwältigen, erlitt eine Stichverletzung am Oberkörper.

Verletzter außer Lebensgefahr

Unmittelbar darauf wurde der Täter von den Einsatzkräften überwältigt und festgenommen. Der Verletzte wurde im Krankenhaus notoperiert und befindet sich außer Lebensgefahr. Die Spielhallen-Angestellte erlitt einen Schock. Aufgrund des psychischen Zustandes des 34 Jahre alten Angreifers erließ der zuständige Ermittlungsrichter einen Unterbringungsbefehl. Zum Tatmotiv ist nichts bekannt.