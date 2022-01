Messer bei Corona-Protesten: Polizei warnt vor Eskalation

Vier Wochen in Folge haben Menschen in Schweinfurt an den Sonntagen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Bei der letzten Veranstaltung spricht die Polizei von rund 1.000 Teilnehmern und einem friedlichen Verlauf. Allerdings beobachtet die Deutsche Polizei-Gewerkschaft (DPolG) in Unterfranken die jüngsten Entwicklungen mit großer Sorge: Mehrere Versammlungsteilnehmer hätten am vergangenen Sonntag Messer dabei gehabt.

"Das ist aus unserer Sicht eine neue Stufe der Eskalation, die uns aufhorchen lassen muss. Da wird in Telegram-Gruppen proaktiv zur Messermitnahme aufgerufen, auch unter Inkaufnahme, dass diese auch aktiv gegen Polizisten eingesetzt werden", so Thorsten Grimm, der unterfränkische DPolG-Vorsitzende.

Polizeigewerkschaft fordert strafrechtliche Konsequenzen

Grimm fordert strafrechtliche Konsequenzen nach dem Versammlungs- bzw. dem Waffengesetz gegen die "Anstifter" in den Chatgruppen und diejenigen, die dann tatsächlich Waffen mit sich führen. "Welch eine Ironie ist das bitteschön, wenn eine Woche vorher noch die angebliche Polizeigewalt durch Pfefferspray- und Schlagstockeinsatz massiv kritisiert wird und dann die Teilnehmer selbst Bewaffnung mitführen", so Grimm weiter. Er weist außerdem darauf hin, dass der polizeiliche Einsatz staatlich legitimiert sei und nur als Reaktion auf vorangegangene Angriffe oder Widerstandshandlungen passiere. "Die eigene Bewaffnung dagegen ist nicht legitim und strafbewährt", verurteilt Thorsten Grimm das Verhalten einzelner Versammlungsteilnehmer.

Letzte Proteste in Unterfranken weitgehend friedlich

Der Chef der Polizei-Gewerkschaft begrüßt, dass die letzten Corona-Versammlungen und Corona-Proteste in Unterfranken weitestgehend friedlich verlaufen seien. "Es hat sich gezeigt, dass die erlassenen Allgemeinverfügungen der Kommunen deutlich ihre Wirkungen erzielt haben. Viele waren nicht mehr bereit, sich den radikalen Kräften anzuschließen und sich von der aggressiven Grundstimmung vereinnahmen zu lassen", beurteilt Grimm die Lage. Er blickt dabei vor allem auf Schweinfurt, zuletzt Hotspot der Protestierenden.

Neue Versammlungstaktik mit vielen Kleingruppen

Gleichzeitig sei deutlich zu beobachten, dass die Initiatoren der Versammlungen die Taktik geändert hätten und sich das Ganze mit vielen Kleingruppen zu einem Katz- und Mausspiel entwickelt habe. "Die Polizei ist auf diese Taktik eingestellt und vorbereitet, sowohl einsatztaktisch als auch personell", sagt Grimm. Er betont außerdem: "Es ist das völlig richtige Zeichen, dass nun sehr zahlreich die Identitäten festgestellt und Anzeigen gefertigt wurden. Das sind klare und offenkundige Verstöße gegen die Allgemeinverfügungen, die auch konsequent mit hohen Bußgeldern zu ahnden sind."

Die Stadt Schweinfurt hatte wegen mehrerer Ausschreitungen bei früheren Protesten die Regeln verschärft. Unangemeldete Versammlungen dürfen in Schweinfurt nur noch ortsfest stattfinden.