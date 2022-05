Hof: Tatverdächtige nach Messer-Angriff auf 18-Jährigen gefasst

Knapp eine Woche nach einem Messerangriff auf einen jungen Mann im Bahnhofsviertel in Hof gibt es neue Ermittlungsergebnisse. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, sitzen derzeit drei Tatverdächtige wegen des Verdachts des gemeinschaftlich begangenen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Dabei handelt es sich um zwei 18-Jährige und einen 19 Jahre alten Mann.

Im Bahnhofsviertel Hof mit Messer in den Rücken gestochen

Demnach soll es in der Nacht zum vergangenen Samstag zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen im Bahnhofsviertel in Hof gekommen sein. Dabei sollen die drei Tatverdächtigen auf einen 18-Jährigen und einen 25 Jahre alten Mann eingeschlagen und beide dann zu Boden gestoßen haben. Dann soll einer der 18-jährigen Angreifer den am Boden liegenden 18-Jährigen mit einem Messer mehrfach in den Rücken gestochen haben.

Das Opfer erlitt dadurch lebensbedrohliche Verletzungen und wurde noch in der Tatnacht notoperiert. Inzwischen befindet sich der Mann auf dem Weg der Besserung, so die Polizei.

Tatverdächtige in Marktredwitz festgenommen

Nach einer zunächst erfolglosen Großfahndung kamen die Ermittler mit Unterstützung durch Spezialeinsatzkräften aus Mittelfranken und dem Bayerischen Landeskriminalamt (LKA) auf die drei Tatverdächtigen. Sie wurden in der Nähe des Bahnhofs in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel festgenommen. Über ein Tatmotiv ist bislang noch nichts bekannt.

Nach dem Angriff hatte die Polizei angekündigt, häufiger im Hofer Bahnhofsviertel Streife fahren zu wollen.