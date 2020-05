"Messeflimmern": Augsburger Kinobetreiber plant Autokino

Am Veranstaltungsort sind aber nicht nur Filmvorführungen geplant, sondern auch Auftritte von Künstlern. Eine Zusage gibt es laut "Konzertbüro Augsburg" zum Beispiel von Michael Mittermeier. Laut "Augsburger Kinodreieck" läuft auch eine Anfrage für die Veranstaltung von Gottesdiensten.

Corona: Revival der Autokinos

Autokinos erleben während der Corona-Pandemie ein Revival: Filmvorführungen in Kinosälen sind derzeit nicht erlaubt. Deswegen richten immer mehr Betreiber Autokinos ein. Bereits am Freitag startet etwa in Wangen im württembergischen Allgäu ein Autokino. Laut der Tourismusgesellschaft "Allgäu GmbH" ist auch in Kempten ein Autokino geplant. Das Neu-Ulmer Dietrich-Theater hat auch bereits ein Autokino eröffnet, allerdings in Ulm auf der baden-württembergischen Seite der Donau.