Messe-Ticker zur Mainfranken-Messe 2021 in Würzburg

16.45 Uhr: Letzte Aufbauarbeiten vor dem Start

Jede Menge los schon am Freitag in Sichtweite unseres BR-Studios Würzburg: auf den Mainwiesen steht sie bereits – die Mainfrankenmesse. Morgen Vormittag geht’s offiziell los: rund 300 Aussteller in 13 Hallen. Und wir vom Bayerischen Rundfunk sind auch dabei in der Mainfrankenhalle. "Auf dem ganzen Gelände gilt in diesem Jahr 3G – das kennen wir ja mittlerweile: Genesen, geimpft oder eben getestet.", sagt Studioleiter Frank Müller. Auf dem Freigelände bitten die Verantwortlichen darum, die bekannten eineinhalb Meter Abstand zu halten und in den Hallen braucht es zumindest eine medizinische Maske. Ein weiterer Tipp: vor dem Besuch ein Online-Ticket lösen und registrieren – so wollen die Messemacher lange Schlangen vermeiden.