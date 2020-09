Messe Nürnberg will durchstarten – bald wieder mit Publikum

Im Nürnberger Messezentrum hämmern im Vorfeld der FeuerTrutz diesmal nicht die Handwerker an den Präsentationsständen. Die Messe-Macher kümmern sich um Chatrooms, Internet-Vorträge und Video-Konferenzen. Das Team der FeuerTrutz hatte nur zwei Monate Zeit, die Messe aus der Halle ins Internet zu befördern. Die FeuerTrutz, die Mittwoch und Donnerstag (30.09. und 1.10.20) stattfindet, wird zum Probelauf für die nachfolgenden Messen, die teilweise ebenfalls digital oder zumindest in Teilen im Netz stattfinden werden.

"Als Messe-Macher fehlt uns natürlich dieser persönliche Kontakt, aber nichtsdestotrotz muss es jetzt etwas geben, dass sich die Branche trifft, und auch für uns sind das neue Wege, und für die Kunden auch und das schaffen wir gemeinsam." Stefan Dittrich, der Leiter der FeuerTrutz bei der NürnbergMesse.

Es würden sicherlich zwei spannende Tage, in denen man sich anders treffe als normal, so Stefan Dittrich, Leiter der FeuerTrutz bei der NürnbergMesse. Internet-Vorträge, Chaträume, Video-Gespräche – das alles haben sie eingeplant, mehrmals durchgespielt. Und die Kunden ziehen mit. Wie Carsten Meißner, der eigentlich am Messestand für die Siemens-Abteilung Fire Safety stehen würde. "Wir sind ja eigentlich gewohnt, immer Präsenz-Messen zu haben, das ist das, was wir sag ich mal sehr, sehr lange auch gut machen, die Herausforderung ist für uns jetzt natürlich die Inhalte für den Besucher passend aufzubereiten, damit es interessant bleibt", so Meißner.