Messe Nürnberg: Wiedersehensfreude und neue Unsicherheiten

In diesem Jahr sollen 80 Prozent aller geplanten Messen in Nürnberg wieder stattfinden. Gerade reiht sich eine Messe an die nächste, so viele wie noch nie in einem Sommer. Denn etliche Veranstaltungen wurden im Frühjahr wegen der Corona-Beschränkungen verschoben und werden nun nachgeholt. Die Freude der Aussteller und Messebesucher, sich wiederzusehen, sei überall spürbar. "Die Lagerfeuer brennen wieder", sagte Geschäftsführer Roland Fleck bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für das vergangene Jahr - das wegen der Corona-Pandemie ein verlustreiches für die Messe war.

2021 war für die Messe ein Jahr im "Ausnahme-Zustand"

Erst im September 2021 waren nach 19 Monaten Corona-Pause wieder Messen in Präsenz möglich. Dementsprechend lag der Umsatz der NürnbergMesse Group 2021 mit 68,3 Millionen Euro noch einmal deutlich unter dem Umsatz des ersten Corona-Jahres 2020 mit 110,3 Millionen Euro und ganz erheblich unter dem Umsatz des letzten Jahres vor Corona (2019: 285,7 Mio. Euro). Deshalb hat sich die Messe Nürnberg einen konsequenten Sparkurs verordnet. Großinvestitionen, wie der geplante Neubau des NCC Süd wurden verschoben.

Keine betriebsbedingten Kündigungen

Zudem gab es einen Einstellungsstopp und Kurzarbeit bei den Messe-Mitarbeitern, betriebsbedingte Kündigungen konnten aber anders als bei anderen deutschen Messegesellschaften vermieden werden. Derzeit beschäftigt die MesseNürnberg 534 Mitarbeiter in Nürnberg und insgesamt weltweit 946. Vor der Pandemie waren es mehr als 1.200 Mitarbeitende. Bereits jetzt werde aber wieder mit dem Aufbau von Personal begonnen.

Präsenzmessen bleiben das Kerngeschäft

Inzwischen suche man auch viele Mitarbeiter, die sich mit Digitalisierung auskennen, denn in der Pandemie haben sich sogenannte Hybrid-Messen etabliert, die sowohl digital, als auch in Präsenz stattfinden. Als Beispiel wurde die Messe "embedded world" genannt, bei der ein Drittel der 18.000 Fachbesucher auch die Online-Plattform der Messe nutzten. Das Kerngeschäft bleibe aber das reale Treffen von Menschen in der Messehalle, so Fleck.