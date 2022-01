Messe Nürnberg leidet weiter unter Pandemie-Bedingungen

Im zweiten Coronajahr musste die Nürnberg Messe noch einmal deutliche Umsatzverluste hinnehmen, bei rund 70 Millionen Euro sind das 2021 gut 40 Millionen weniger als im vergangenen Jahr. Den Verlust geben die Messe-Macher mit knapp 50 Millionen Euro an. "Durch konsequente Kosteneinsparungen, Kurzarbeit und das Verschieben von geplanten Investitionen konnten wir einerseits ein deutlich negativeres Ergebnis verhindern,", erklärt Vorstand Roland Fleck. Der Restart im Herbst habe gezeigt, das Geschäftsmodell Messe sei nach wie vor gefragt. Mit dem Ausbau von digitalen Angeboten sei die Reichweite der Nürnberg Messe erhöht worden. "Erstmals haben wir mit unseren digitalen Formaten zehn Prozent vom Gesamtumsatz erzielt", ergänzt Vorstand Peter Ottmann.

Konsequente Kosten- und Investitionsbremse

Die Rahmenbedingungen im vergangenen Jahr zwangen die Messemacher zu einer konsequenten Kosten- und Investitionsbremse. Sach- und Personalkosten wurden gegenüber den Vor-Corona-Planungen um 25 Prozent reduziert, Investitionen verschoben. So sei ein noch schlechteres Geschäftsergebnis verhindert worden. Am Standort Nürnberg sind derzeit 566 Mitarbeitende beschäftigt, weltweit 943. Damit ist die Belegschaft seit 2019 um zehn Prozent verringert worden.

Messe-Neustart war erfolgreich

Nach rund 19 Monaten ohne Präsenzveranstaltungen und insgesamt 243 Tagen mit Veranstaltungsverbot feierten verschiedene Branchen im Herbst 2021 einen erfolgreichen und emotionalen Messe-Restart: HUBANA, FACHPACK, it-sa, FeuerTrutz, ConSozial und KOMMUNALE sowie die Gastveranstaltungen CONSUMENTA, BIOGAS und RETRO CLASSICS BAVARIA begeisterten Aussteller und Besucher unter den geltenden Hygienevorschriften gleichermaßen. Auch die Tochtergesellschaften etwa in Südafrika oder Indien konnten weltweit den Betrieb wieder aufnehmen.

Digitale Formate ausgebaut

In der Pandemiezeit bauten die Messeveranstalter aus Nürnberg die digitalen Formate konsequent aus, die zum Teil auch 2022 als sogenannte Hybrid-Veranstaltungen, also in Präsenz mit digitaler Begleitung fortgeführt werden. Als Teil der Verantwortung in der Pandemie wertet die Messe die Tatsache, dass die Halle 3C lange für die Stadt Nürnberg als Impfzentrum bereitgestellt wurde.

2022 mehr als 100 Messen geplant

Die Hoffnung liegt auf dem Jahr 2022. Hier sind mehr als 100 Messen und weitere Veranstaltungen geplant. Doch der Start ins Jahr ist erst einmal ins Stottern geraten. Die Spielwarenmesse, die von einer eigenen Gesellschaft durchgeführt wird, musste in Präsenz für Anfang Februar pandemiebedingt abgesagt werden.