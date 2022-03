Messe "Freizeit Touristik und Garten" beginnt in Nürnberg

Vielleicht ist ja gerade jetzt eine gute Zeit, um sich über neue Trends beim Reisen, für den Garten und die Freizeit zu informieren. Gerade weil die Lage so angespannt ist, braucht es Ablenkung und positive Anreize für die Zukunft. Darauf hoffen die Veranstalter der normalerweise jährlich stattfindenden Nürnberger "Freizeit Touristik und Garten". Die Publikumsmesse musste im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie entfallen. Nun hofften die Verantwortlichen beim Messeveranstalter AFAG, dass das Geschäft sich wieder belebt.

Weniger Aussteller – Whiskey Messe separat im April

In den fünf Messehallen wollen rund 350 Aussteller ihre Produkte zu den Themen "Haus und Garten", "Aktiv und Outdoor", "Touristik" sowie "Caravans und Reisemobile" präsentieren. Dass die Freizeitmesse im Vergleich zum letzten Mal nur noch halb so viele Aussteller hat, liege auch an einer Art "Rückstau", erklärte AFAG-Geschäftsführer Thilo Könicke. Viele Veranstaltungen, die zuletzt ausfallen oder verschoben werden mussten, sollen jetzt nachgeholt werden. Allerdings sei das Zeitfenster sehr eng und deswegen fallen die Messen nun kleiner aus. Als ein Beispiel bei der Freizeitmesse nannte Könicke die Whisky-Messe. Sie war in den vergangenen Jahren fester Bestandteil, wird aber nun als eigene kleine Messe am ersten April-Wochenende durchgeführt.

Tourismus-Branche zweigeteilt

Bei der "Freizeit Touristik und Garten" treffen Branchen aufeinander, die in den letzten beiden Jahren unterschiedliche Entwicklungen genommen haben. Während der internationale Tourismus zwischenzeitlich fast ganz zum Erliegen kam, konnten regionale Ziele nach dem Lockdown wieder eine stärkere Nachfrage verzeichnen.

Boomende Caravan-Branche ausgebremst von Lieferengpässen

Die Caravaning-Branche hat dagegen schon seit Jahren einen Höhenflug. Die Pandemie hat diesen Boom sogar noch verstärkt. Allerdings haben Lieferengpässe das Angebot verknappt. Das liege in erster Linie daran, dass die Autohersteller Probleme mit der Produktion hätten, erklärte der Ansbacher Händler Jürgen Nagel, der den Wohnmobil-Hersteller Knaus vertritt: "Wir können die Aufbauten schon produzieren, aber es fehlt an den Chassis. Jahrelang wurde nur auf den Hersteller Fiat gesetzt", so Nagel – derzeit habe ein Wohnmobil eine Lieferzeit zwischen neun und zwölf Monaten.

Fahrräder und E-Bikes noch immer im Trend

Auch die Fahrrad-Anbieter erleben weiterhin einen Boom. Bei ihnen scheinen die ganz großen Probleme der unterbrochenen Lieferketten mittlerweile überwunden zu sein. "Wir sehen es eher als Herausforderung denn als Problem", erklärte Felix Kilger, der in Nürnberg mit Produkten des oberpfälzischen Fahrrad-Herstellers Cube handelt. Die Nachfrage nach Fahrrädern und besonders nach E-Bikes würde nicht abreißen.

Garten als entspannender Zufluchtsort

Auch der Gartenbranche gehe es derzeit überwiegend gut, berichtet der Messeveranstalter AFAG. Denn das heimische Grün sei für viele ein Lichtblick in schwierigen Zeiten. Entsprechend wurde in Gärten, Balkone und Terrassen investiert. Während in den letzten Jahren ein Trend zur Outdoor-Küche erkannt wurde, was zum Beispiel den Absatz von hochwertigen Grills in die Höhe trieb, gehe man mittlerweile einen Schritt weiter: Für viele sei der heimische Außenbereich in der warmen Jahreszeit zu einer Art zusätzlichem Wohnzimmer geworden. Und somit steige auch beispielsweise der Absatz an Gartenmöbeln.

Ukraine-Krieg ist allgegenwärtig

Auch eine auf Freizeit und Vergnügen ausgerichtete Messe kommt in diesen Tagen nicht an der ernsten Lage in der Ukraine vorbei. Deswegen kommt auch der Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg auf die Messe. Die ehrenamtlichen Mitglieder wollen über die Lage in der ukrainischen Partnerstadt Nürnbergs informieren und Tipps geben, wie man den Menschen jetzt am besten helfen kann.