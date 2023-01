Messe Augsburg: Der Standort steht vor einem Umbruch

Die "Americana" gilt als die größte Westernreitmesse Süddeutschlands - künftig öffnet sie ihre Pforten am Bodensee und nicht mehr in Augsburg. Und auch die Grindtech, eine international führende Fachveranstaltung für Schleiftechnik, wird es nicht mehr in Augsburg geben, sondern in Leipzig. Der Messestandort Augsburg steht vor einem Umbruch.

Messe-Standort Augsburg "leistungsfähig"

"Der Weggang jedes Messeveranstalters ist natürlich ein Verlust", sagt Augsburgs Messechef Lorenz Rau. Dennoch stellt Rau dem Standort ein gutes Zeugnis aus. Beide Veranstaltungen, wenn sie auch Augsburg verlassen haben, seien Beispiele dafür, wie leistungsfähig der Standort ist, so der Messechef. "Beide Formate haben sich hier über zwanzig Jahre extrem positiv entwickelt." Die Messen haben sich Rau zufolge in Augsburg von Klein-Veranstaltungen zu bedeutenden großen Messen entwickelt. Das müsse jetzt wieder gelingen. Veranstalter würden in Augsburg einen preislich attraktiven Standort vorfinden, sagt Lorenz Rau mit Blick auf Messen in München oder Stuttgart.

6.000 Betten in Augsburg

So richtet sich der Blick jetzt nach vorne. Auch der des Augsburger Tourismusdirektors Götz Beck, in dessen Aufgabengebiet auch der Messebereich gehört. Pandemie und Wirtschaftskrise hätten zwar ihre Spuren hinterlassen. Doch die Region habe sich ins Zeug gelegt, um attraktiv zu werden, so Beck. "Früher war der Standort immer wieder schwierig für Kongresse, Tagungen und Messen, weil wir zu wenig Betten und nicht die Qualität hatten." Jetzt aber, so Götz Beck, habe Augsburg nachgelegt: Rund 6000 Betten gebe es nun. Beck wertet das als gute Infrastruktur für Veranstalter. Dazu würden die Hotelbetreiber mittlerweile sogar mit eigenen Verkaufsteams selbst Veranstaltungen nach Augsburger locken, erklärt der Tourismusdirektor.

"Coiltech" soll Besucher nach Augsburg bringen

Trotzdem gelte es jetzt, aktiv neue Messen an den Lech zu holen und diese wachsen zu lassen. Immerhin: der Messe Augsburg ist es gelungen, eine weitere Technikmesse nach Schwaben zu locken. Die Coiltech, eine Fachveranstaltung für Spulenwickeltechnik. Die Messe Augsburg bezeichnet die Coiltech als "größten Portfoliozugewinn in der Geschichte der Messe Augsburg".

Die Krise im Messewesen betrifft alle Standorte in Deutschland gleichermaßen, so Lorenz Rau. Der Messechef sieht seinen Standort aber gut aufgestellt, auch dank der Nähe zum Münchner Flughafen. Die Messebesucher werden wieder kommen, ist sich Lorenz Rau sicher. "Wir sind Menschen, wir sind Herdentiere und setzen uns gerne ans Lagerfeuer", so Rau.