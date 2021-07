Mesner-Misere: Kirchendiener dringend gesucht

Ohne sie bliebe die Kirche zu: Mesnerinnen und Mesner arbeiten bei der Kirche als diejenigen, die die Gotteshäuser morgens aufsperren, instand halten und abends wieder zuschließen, beim Gottesdienst helfen, die Glocken läuten, die Blumen herrichten. Doch es interessieren sich immer weniger Menschen für den Hausmeisterjob im Gotteshaus in Vollzeit. Die Kirchen müssen sich nach alternativen Lösungen umsehen.

Mesner-Stellen schwierig zu besetzen

"Unbefristet in Vollzeit, 39 Stunden pro Woche" - für einen "gesicherten und unbefristeten Arbeitsplatz in einer lebendigen Gemeinde". So inserierte der katholische Pfarrverband Holzkirchen-Warngau in Oberbayern unlängst in einer lokalen Wochenzeitung, in der Hoffnung auf geeignete Bewerber für die Stelle als Mesner. Pfarrer Gottfried Doll rechnete allerdings mit keinem großen Bewerber-Echo, denn er weiß inzwischen, wie schwierig es ist, Mesner-Stellen zu besetzen.

Mesnerdienst erfordert ungemütliche Arbeitszeiten

Der Dienst sei vielen zu "zerstückelt": "Mit Kirche aufsperren und zusperren, mit Sonntagsdienst, mit einer Beerdigung alle paar Wochen, die auch mal untertags ist." Eigentlich brauche man jemanden, der "immer irgendwie vor Ort" sei und abrufbereit, wenn der Dienst des Mesners gefragt sei.

Hinzu kommt ein allgemeiner Schwund der Kirchenbindung. Auch deshalb ist der traditionelle Mesnerdienst für ein oder gar mehrere Gotteshäuser in Vollzeit immer weniger attraktiv.

Immer mehr Vollzeit-Mesner durch Teams ersetzt

Paradoxerweise steige die Zahl an Mesnern in Bayern trotzdem, sagt Klaus Probst von der katholischen Arbeitsgemeinschaft Süddeutscher Mesnerverbände, denn statt Vollzeit-Stelle müssen viele Gemeinden auf Aushilfen oder mehrere Mesner setzen, die sich die Arbeit teilen.

"Viele Stellen im Mesnerbereich werden in jüngster Zeit durch ein ganzes Team ersetzt. Also nicht mehr nur ein Mesner in einer Gemeinde, sondern zwei bis drei – vielleicht sogar vier Personen, die diese Aufgabe übernehmen. Die werden bezahlt, aber aus der hauptamtlichen Stelle werden jetzt mehrere Stellen gemacht."

Auch evangelische Gemeinden finden keine Vollzeit-Mesner

So müssen die Mesner in Teilzeit oder auf Stundenbasis nicht jeden Sonn- und Feiertag Dienst tun. Durch diese Entwicklung habe sich die Mesner-Zahl innerhalb der vergangenen 15 Jahren um rund 1.000 erhöht und liege inzwischen bayernweit bei 7.000, schätzt Klaus Probst für die katholischen Bistümer.

Ähnlich sei der Trend in der evangelischen Kirche, sagt Robert Haack, Vorsitzender der Fachgruppe Kirchner in der Evangelischen Landeskirche Bayern. Es gebe immer weniger hauptamtliche Mesner, da diese altersbedingt in Ruhestand gingen. Die Aufgaben übernehmen oft ehrenamtliche Teams.

Teamlösungen, Teilzeit-Mesner: Pfarreien müssen kreativ werden

Im katholischen Pfarrverband Holzkirchen-Warngau hatte Pfarrer Gottfried Doll indessen doch noch Erfolg. Auf seine ausgeschriebene Mesner-Stelle in Vollzeit haben sich letzten Endes einige Bewerber gemeldet. Ab 1. Oktober ist die Stelle neu besetzt. An einem anderen Standort des Pfarrverbands, in Oster-Warngau, setzt er indessen ebenfalls auf die Team-Lösung. Auch nach langem Suchen fand sich einfach niemand, der die Stelle allein übernehmen wollte.

Ein Team von Ehrenamtlichen sprang dann zur Überbrückung ein. Nun wird aus dem Provisorium eine Dauerlösung. Er sei gespannt, was geschieht, wenn in weiteren Pfarreien des Pfarrverbandes Mesner in Pension gehen, so der Pfarrer. Dann werde man wohl auch dort auf ähnlich kreative Lösungen setzen.