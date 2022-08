Mesner beklaut seine eigene Pfarrgemeinde

Erst im Juli hatte der 18-Jährige seinen Dienst als Mesner im Pfarrverband Waging am See im Landkreis Traunstein begonnen. Nun muss sich die Gemeinde erneut auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Wie die "Passauer Neue Presse" (PNP) am Mittwoch berichtete, ermittelt nun das Landeskriminalamt gegen den Mann, weil er mutmaßlich sakrale Gegenstände gestohlen haben soll.

Im Opferstock war immer weniger Geld

Laut PNP-Informationen hegten Gemeindemitglieder einen ersten Verdacht, als der neue Mesner angab, dass immer weniger Geld im Opferstock gewesen sei als unter seinem Vorgänger. Um dem Verdacht nachzugehen, überprüften die Verantwortlichen in der Pfarrei Schränke mit wertvollen Gegenständen und Gewändern. Dabei stellten sie mehrere Diebstähle fest. Anschließend bemerkten sie, dass außerdem mindestens ein Messkelch fehlt.

Vermutung: Hatte er einen zweiten Mesner als Komplizen?

Schnell stand der neue Mesner im Verdacht: Deshalb soll laut "Passauer Neuen Presse" vergangene Woche die Polizei sein Wohnhaus durchsucht haben. Die Beamten fanden dabei wohl auch gestohlene Gegenstände. Das LKA muss nun aber noch überprüfen, ob diese auch aus der Pfarrei in Waging am See stammen.

Der tatverdächtige Mesner sei nach der Festnahme mittlerweile wieder auf freiem Fuß und wohne nicht mehr in Waging am See. Außerdem geht das LKA der Vermutung nach, dass der Mesner möglicherweise einen zweiten Mesner als Komplizen gehabt habe.