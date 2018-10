Mesale Tolu reist zu ihrem Prozess in die Türkei

Monatelang war Mesale Tolu in der Türkei in Untersuchungshaft, danach durfte sie lange Zeit nicht ausreisen - erst seit knapp zwei Monaten sind sie und ihr kleiner Sohn wieder in ihrer Heimat Neu-Ulm. Jetzt reist die Journalistin wieder nach Istanbul, wo der Prozess gegen sie fortgesetzt wird. Tolu wird Verbreitung von Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation vorgeworfen.

Auch Tolus Mann angeklagt

Im gleichen Prozess muss sich auch Tolus Mann Suat Corlu verantworten. Er durfte im Gegensatz zu seiner Frau die Türkei nicht verlassen. Für Tolu ist das der Hauptgrund, weshalb sie jetzt zum Prozess reist: "Ich muss an meine Familie denken. Ich muss daran denken, dass mein Sohn auch seinen Vater möchte."

Hoffen auf Freisprüche

Tolu befürchtet, dass ihr Mann vor Gericht schlechtere Chancen hat, wenn sie nicht selbst zum Prozess erscheint. Gemeinsam wollen sie nun für Freisprüche kämpfen. Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu 20 Jahre Haft.