Merz und die Frauen: "Eine Runde Mitleid, wenn ich bitten darf!"

Schon diese Passage sorgt im Anschluss in den sozialen Netzwerken teilweise für großes Stirnrunzeln. "Ich finde auch, Feministinnen und Frauen im Allgemeinen könnten sich langsam mal bei Friedrich Merz bedanken, dass er Frauen so sehr mag, dass er sogar eine geheiratet hat", twittert die Autorin und Designerin Marie von den Benken kurz nach der Bewerbungsrede für den Parteivorsitz.

CSU-Politikerin Scharf: "...dann ist das sehr dünn"

Merz' "Wort zu den Frauen" stößt in der Frauen-Union der CSU ebenfalls auf Kritik. Die Vorsitzende Ulrike Scharf sagt auf BR-Anfrage: "Ich war über diese Passage auch verwundert - besonders über den Satz, dass ihn seine Frau nicht vor vierzig Jahren geheiratet hätte, wenn er wirklich ein Frauenproblem hätte. Wenn das die ganze Legitimation ist, um Frauen zu fördern, dann ist das sehr dünn. Denn grundsätzlich gilt ja: Der Frauenanteil in den Parlamenten - im Bundestag und in den Landtagen - ist beschämend niedrig." Zur Einordnung: Im Bayerischen Landtag liegt der Frauenanteil derzeit bei 27 Prozent - rund drei von vier Parlamentariern sind also Männer.

Derweil sorgt eine weitere Merz-Äußerung für Unmut - ebenfalls beim CDU-Parteitag und zum gleichen Thema. Denn seinen Verzicht auf eine Kandidatur für das CDU-Präsidium begründet Merz nach der Niederlage bei der Vorsitzendenwahl wie folgt: "Ins Präsidium wären bei meiner Bewerbung noch weniger Frauen gewählt worden." Zudem könne die Partei "nicht nur von Männern aus NRW geführt werden", erläutert Merz, der früher Unionsfraktionschef im Bundestag war. "Ich habe mich deshalb entschlossen, zugunsten der Frauen auf eine Kandidatur zu verzichten."

Bayerische Ministerinnen kritisieren Merz

Kurz darauf erklärt Merz dann seine Bereitschaft, sofort das Bundeswirtschaftsministerium zu übernehmen (was Bundeskanzlerin Merkel umgehend ablehnte). Nun schaltet sich via Twitter auch eine bayerische CSU-Politikerin ein - und zwar Digitalministerin Judith Gerlach. "Eine Runde Mitleid, wenn ich bitten darf!", schreibt Gerlach. "Es war doch sooo großzügig von ihm, dass er den unbezahlten Posten im Parteivorstand mit wenig Öffentlichkeitswirkung dann doch einer Frau überlassen wollte...". Und unter Gerlachs Beitrag kommentiert die bayerische Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU): "Aber den bezahlten als Bundesminister würde er schon nehmen".