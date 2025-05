Merz stolpert zur Macht: Söder sieht "kleinen Schönheitsfehler"

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Im zweiten Anlauf hat die Kanzlerwahl von Friedrich Merz (CDU) nach stundenlanger Anspannung doch noch geklappt - entsprechend erleichtert sind die Reaktionen aus Union und SPD. "Da muss man noch mal richtig durchschnaufen, aber: Ende gut, alles gut", betonte CSU-Chef Markus Söder in München. "Jetzt kann's endlich losgehen!" Das Scheitern von Merz im ersten Wahlgang aufzuarbeiten und die Abweichler zu suchen, bringe gar nichts.

Am Ende habe es eine stabile Mehrheit gegeben, das Verantwortungsgefühl habe überwogen, betonte der bayerische Ministerpräsident. Die Schwierigkeit liege nicht im heutigen Tag, sondern in den Herausforderungen in Deutschland. "Deswegen ist der heutige Tag vielleicht ein kleiner Schönheitsfehler, aber der ist dann letztlich egal. Ab morgen ist schon wieder alles anders."

Bär sieht keinen Schaden

Merz war am Vormittag im ersten Wahlgang im Bundestag gescheitert. Statt der nötigen 316 Stimmen erhielt er nur 310. Ein bisher einmaliger Vorgang bei einer Kanzlerwahl. Söder trat daraufhin am Mittag mit ernster Mine vor die Presse, beklagte einen Schaden für Deutschland und die Demokratie - und warnte vor "unabsehbaren" Folgen.

Im zweiten Wahlgang am Nachmittag kam Merz auf 325 der 618 abgegebenen Stimmen und wurde damit zum Bundeskanzler gewählt. CSU-Vizechefin Dorothee Bär betonte im Sender Phoenix, es sei besser "ernsthaft" zu starten und danach gute Arbeit zu machen als umgekehrt. Sie freue sich, dass letztlich "alles so gut funktioniert" habe. Ein Schaden sei aus ihrer Sicht nicht entstanden.

SPD-Landeschefin: "Verkorkster Start"

Die bayerische SPD-Landesvorsitzende Ronja Endres bezeichnete es zwar ebenfalls als "gut", dass sich die demokratischen Kräfte auf einen zweiten Wahlgang geeinigt und die Abweichler sich besonnen hätten. Denn Deutschland brauche eine stabile Regierung.

Allerdings zeigte sich Endres auf BR-Anfrage durchaus auch kritisch und sprach von einem "verkorksten Start". Jetzt gelte es, schnell ins Regieren zu kommen und die Probleme im Land anpacken. Es gehe um Vertrauen zwischen den neuen Partnern, aber besonders um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger.

Grüne: Verheißt nichts Gutes

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann betonte mit Blick auf die Notwendigkeit von zwei Wahlgängen, es sei eine "historische Situation". Für die Union, SPD und damit für Merz und SPD-Chef Lars Klingbeil sei das eine "hohe Bürde", sagte sie dem Sender Phoenix. Denn das Signal des Tages sei, dass es keine "ganz überzeugende Mehrheit für das Regierungsprogramm" von Schwarz-Rot gebe. "Das verheißt nichts Gutes."

Steinmeier: "Mut bewahren"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte nach der Ernennung der neuen Ministerinnen und Minister im Schloss Bellevue: "In der Demokratie verlaufen manche Tage mit etwas mehr Aufregung, als von der Öffentlichkeit erwartet." Die neuen Regierungsmitglieder sollten sich ihren Mut bewahren, "gerade dann, wenn es zwischendurch mal holpert und hakt, wenn Kompromisse schwerfallen, wenn der Wind Ihnen ins Gesicht weht".

Von der Leyen lobt Merz als "Kenner Europas"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) schrieb auf X, sie freue sich auf eine enge Zusammenarbeit mit Merz. Mit ihm ziehe ein "ausgewiesener Freund und Kenner Europas" ins Kanzleramt ein. " Wir werden uns gemeinsam für ein starkes und wettbewerbsfähigeres Europa einsetzen."

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gratulierte laut dpa dem neuen Bundeskanzler: "Es liegt an uns, unsere europäische Agenda für Souveränität, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit zu beschleunigen." Merz wird am Mittwoch zu einem Antrittsbesuch in Paris erwartet, anschließend geht es weiter nach Warschau.