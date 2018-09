Merkel und Söder treten gemeinsam im Allgäu auf

Ministerpräsident Markus Söder erhofft sich vom Treffen mit der Bundeskanzlerin im schwäbischen Kloster Ottobeuren auch Rückenwind aus Berlin für seinen Landtagswahlkampf. Schon vor einer Woche hatte es ein erstes vertrauliches Gespräch der beiden gegeben. Jetzt fordert Söder Neujustierungen in Berlin und sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Wenn man sieht, wie in Berlin die letzten Wochen gearbeitet wurde, dann braucht es da sicherlich einen neuen Geist, sonst wird das sehr sehr schwer werden, auch das Vertrauen auf Dauer zu halten."

Söder will Signal für ein bodenständiges Europa der Regionen

Beim Europapolitischen Symposium in Ottobeuren, das mit einem Konzert in der Barockbasilika endet, will Söder mit Merkel einen Vorschlag zur Europäischen Union diskutieren. Es gehe um ein Signal für ein modernes und bodenständiges Europa, meinte der CSU-Spitzenkandidat und sagte:

"Bodenständig heißt, dass wir Europa einen wollen, aber dass wir auch auf die Regionen setzen. Ich glaube zum Beispiel, dass der Vorschlag, den Ausschuss der Regionen zu erweitern zu einer Art Bundesratskammer, ein wichtiges Signal wäre." Markus Söder, Ministerpräsident Bayern

Söder will mit Merkel konstruktiv zusammenarbeiten

Sein Verhältnis zu Kanzlerin Merkel nannte Söder respektvoll. Im Streit um die Asylpolitik war er einer der schärfsten Merkel-Kritiker gewesen. Jetzt sagt er:

"Es gebietet sich, dass wenn eine Bundeskanzlerin zu Besuch kommt, dass man als Ministerpräsident nicht nur 'Grüß Gott' sagt, sondern dass man auch konstruktiv begrüßt und versucht das Beste zu erreichen." Markus Söder, CSU-Spitzenkandidat