Merkel-Rückzug: Plötzlich sieht die CSU ziemlich alt aus

Mit dem Machtwechsel im Amt des Ministerpräsidenten, wie uns das noch CSU-Chef Horst Seehofer weismachen will, ist der Generationenwechsel nicht vollzogen, geschweige denn der inhaltliche Neuanfang irgendwie in die Wege geleitet. Dass die CSU nach der Wahlschlappe so nicht mehr weitermachen kann, ist aber allen klar.

Personaldecke der CSU ist extrem dünn und es fehlen Frauen

Die Partei braucht zuerst einen neuen Vorsitzenden und das zeigt schon ein Dilemma. Die CSU kann nicht mehr auf ein großes Personaltableau zurückgreifen. Die Zeiten, dass man für jeden Posten mindestens zwei oder drei qualifizierte Bewerber hatte, sind längst vorbei und der Hinweis darauf war in den letzten Jahren nur noch Propaganda.

Die Personaldecke der CSU ist extrem dünn. Als Vorsitzender kommen eigentlich nur zwei Personen in Frage: Manfred Weber und Markus Söder. Dass keine Frau genannt wird und auch nicht zur Verfügung steht, zeigt ein zweites Problem. Der CSU fehlt es an Frauen. Wer immer die CSU neu ausrichten muss, der muss daran arbeiten, mehr Frauen für Politik zu begeistern. Der muss es schaffen, dass Frauen auch als Direktkandidatinnen nominiert werden und dass sie damit auch eine Chance haben, Politik an Schlüsselstellen mitzugestalten. Horst Seehofer ist hier gescheitert, obwohl man ihm gar nicht vorwerfen kann, die Frauen nicht gefördert zu haben.

Es bedurfte aber schon erheblicher Mühen, damit 2010 ein Parteitag eine Frauenquote in den Parteistrukturen beschloss. Seither hat es keine Weiterentwicklung mehr gegeben.

CSU muss demokratischer und grüner werden

Die CSU ist nach wie vor eine Männerpartei. Das gilt vor allem bei den direkt gewählten Abgeordneten. Und so wird auch der neue Parteichef wieder ein Mann sein. Es sei denn, es gibt noch eine Überraschung. Damit ist aber nicht zu rechnen, und das beschreibt eine dritte große Baustelle: die innerparteiliche Demokratie. Was gerade bei der CDU abgeht, würde man sich auch bei der CSU wünschen: Kampfkandidaturen, die Auswahl zwischen mehreren Bewerbern. Die CDU hat so einen neuen Fraktionschef bekommen und kann plötzlich zwischen mindestens drei Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Parteichefs auswählen. Das ist Demokratie. Das bringt Dynamik und neuen Wind, und es ist schon etwas verwunderlich, dass ausgerechnet die Funktionärspartei CDU hier so modern auftritt.

Bei der CSU ist das nicht zu erwarten. Wer Parteichef wird, das wird wahrscheinlich schon vorab ausgedealt, so dass der erwartete Sonderparteitag nur eine Wahl, aber keine Auswahl hat. Wenn sich die CSU neu aufstellen will, dann aber muss sie künftig auch demokratischer werden.

Auf dem Feld ist die CSU so blank wie selten. Sie war schon mal weiter. Zuletzt aber wurde in der Landesplanung eine Politik des Flächenfraßes betrieben, Artenschutz wurde als lästiges Beiwerk verstanden, ein dritter Nationalpark als Unglück und der Eingriff in Naturschutzgebiete als selbstverständlich. Bei der Landtagswahl hat die CSU hier die meisten Kompetenzwerte an die Grünen verloren. Wenn sie die Zukunft nicht verspielen will, muss die CSU moderner, aber auch wieder liberaler werden, und dazu muss sie sich inhaltlich, strukturell und personell erneuern.

Seehofer wird bei der Reise in die Zukunft nicht mehr dabei sein

Dass die Reise ohne Horst Seehofer weitergeht, ist fast schon beschlossene Sache. Wenn die Reise künftig auch personell mehr Auswahl und Überraschungen bedeuten würde, wäre das nur wünschenswert. Im Moment jedenfalls sieht die CSU ziemlich alt aus.