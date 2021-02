Merkel-Konferenz: Niederbayerns Politiker ziehen positives Fazit

Landshuts OB: Lockerungsfragen im Mittelpunkt

Nach der mehr als zweistündigen Videokonferenz sprach Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (parteilos) am Nachmittag im Bayerischen Rundfunk wörtlich von einem "interessanten und vertrauensvollen Austausch". Die Kanzlerin habe sich den drängenden Fragen hinsichtlich möglicher Lockerung und den Mutationen gestellt und diese auch beantwortet. Die Bundeskanzlerin, so Putz, habe seine in den vergangenen Tagen geäußerte Einschätzung geteilt, dass man darauf hoffen müsse, dass im Frühling und im Sommer ähnlich geöffnet werden könne wie im letzten Jahr. Und dann habe man die Hoffnung, dass im Herbst die Bevölkerung soweit durchgeimpft sei, dass man Schritt für Schritt wieder zur Normalität zurückkehren könne.

Klarer Tenor sei gewesen, dass es landesweite Regelungen für die Öffnung von Geschäften und Tourismus geben müsse. Das Thema Schulunterricht solle dagegen eher regional geregelt werden - immer unter Beobachtung der Entwicklung der Inzidenzen. Man merke der Bundeskanzlerin und den anderen beteiligten Verantwortlichen schon die große Anspannung an, unter der sie seit Monaten stünden, so Landshuts Oberbürgermeister. Insgesamt sei klar erkennbar gewesen, dass die bayerischen Oberbürgermeister und Landräte alle größtenteils die gleichen Themen angesprochen haben und mit einer Stimme sprechen. Die Fragen, die den Kommunalpolitikern am Herzen liegen, seien: "Können wir lockern? Können wir regional lockern? Gibt es landesweite Regelungen?"

Deggendorfs Landrat zufrieden mit "offenem Austausch"

Deggendorfs Landrat und Präsident des bayerischen Landkreistags, Christian Bernreiter (CSU), sprach von einem "sehr offenen Austausch". Im Gespräch mit dem BR sagte Bernreiter, die Bundekanzlerin habe viel aus der Praxis mitgenommen. "Wir hoffen, dass das umgesetzt wird in die Tat", so Bernreiter. Für die Kanzlerin sei diese Konferenz heute keine Alibi-Veranstaltung gewesen: "Sie nimmt das ernst und fasst sehr schnell auf. Sie hat sehr viel mitgeschrieben."

Der Landkreistagspräsident hatte heute bei der Konferenz die Möglichkeit, ein Anfangsstatement abzugeben. Die wichtigsten Punkte für Bernreiter, der sich zuvor mit seinen Kollegen abgesprochen hatte, waren: Öffnungsstrategie, Impfstrategie, Teststrategie, flexible, regionale Lösungen und finanzielle Unterstützung durch Bund und Freistaat.

Öffnungsstrategie: "Freiheit Stück für Stück zurückgeben"

Laut Bernreiter gibt es eine neue Vorgabe beim Thema Impfstrategie: Pro Tag und pro 100.000 Einwohner sollten 850 Menschen geimpft werden. "Das heißt für unseren Landkreis 1.050 pro Tag." Darüber hinaus solle mehr getestet werden, nicht nur in Impfzentren, sondern auch bei Hausärzten. Wie Bernreiter sagte, sollen mit negativen Tests Zutritte ermöglicht werden, beispielsweise zu Geschäften oder Restaurants. Zum Punkt Öffnungsstrategie habe man übereinstimmend dafür votiert, Kitas und Schulen als nächste weiter zu öffnen. "Die Entwicklung von Kindern, die wochenlang nicht in der Schule sind, können wir nicht beheben", so Bernreiter. Es gehe bei der Öffnungsstrategie darum, Freiheit Stück für Stück zurückzugeben. "Aber dass wir auf keinen Fall einen dritten Lockdown riskieren dürfen - das ist die große Aufgabe der nächsten Wochen", so Bernreiter.

In der mehr als zweistündigen Videokonferenz hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit allen 96 bayerischen Landräten und Oberbürgermeistern über die Pandemie-Lage in Bayern ausgetauscht. Mit dabei waren auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).