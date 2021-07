Merkel kommt in Orange: Bayreuther Festspiele haben begonnen

Nach einem Jahr Corona-bedingter Zwangspause haben in Bayreuth die Richard-Wagner-Festspiele begonnen. Zum Auftakt des neu inszenierten "Fliegenden Holländers" sind auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach Oberfranken gekommen.

Hier geht's zum BR-Livestream der Premiere der Wagner-Festspiele

Bayreuth: Gäste aus Politik, Kirche und Unterhaltung

Obwohl es in diesem Jahr keine Festspielauffahrt mit rotem Teppich gab, sind zahlreiche Bayreuther auf den Grünen Hügel gepilgert. Sie wollten vor allen anderen die Bundeskanzlerin und Ministerpräsident Söder sehen. Merkel erschien an der Seite ihres Mannes in einem orangefarbenen Jackett mit langen Ärmeln und langem schwarzen Rock.

Auch Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlands sowie Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und Kabarettist Michl Müller gehören zu den Premierengästen. Am Dirigentenpult steht mit Oksana Lyniv erstmals in der 145-jährigen Festspielgeschichte eine Frau.

Wagner-Festspiele mit Corona-Hygienekonzept

Nachdem die Festspiele im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausgefallen waren, greift in diesem Jahr ein strenges Hygienekonzept. Dazu gehört auch ein großes Aufgebot an Polizei. Zudem müssen alle Opernbesucher ein pinkfarbenes Armband tragen, das sie als registriert ausweist.

Auch am Platz müssen Masken getragen werden. Nur 911 der knapp 2.000 Plätze im Opernhaus dürfen genutzt werden. Der Festspielchor steht in diesem Jahr nicht auf der Bühne, sondern wird von einer Probenbühne zugeschaltet. Auch diese Maßnahme ist der Hygiene geschuldet.