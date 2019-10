Merkel für Engagement für jüdisches Leben ausgezeichnet

Der Jüdische Weltkongress (WJC) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Abend in München den Theodor-Herzl-Preis 2019 verliehen. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, würdigte in ihrer Begrüßung Merkels Einsatz für jüdische Bürger in Deutschland und Europa und für Israel als jüdischen Staat.

"Ich wüsste keinen würdigeren Preisträger als Sie." Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München

Knobloch: "Judenhasser" sind "Feinde von Demokratie, Freiheit und Toleranz"

In ihrem Grußwort bezeichnete Knobloch, die auch WJC-Beauftragte für Holocaust-Gedenken ist, "Judenhasser" als "Feinde von Demokratie, Freiheit und Toleranz". Gegen sie und "den immer gleichen, alt-neuen Hass auf alles Jüdische" müssten Demokraten vereint aufstehen, "vom einfachen Bürger bis hinauf in die höchsten Regierungsämter", sagte Knobloch vor rund 400 internationalen Gästen im Hubert-Burda-Saal der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) München.

Söder: Keine Toleranz in Sachen Antisemitismus

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder unterstrich in seinem Grußwort nochmals die Bedeutung und Wichtigkeit jüdischen Lebens in Bayern und Deutschland und die Partnerschaft mit Israel. Söder machte nochmals deutlich, dass es keine Toleranz in Sachen Antisemitismus gibt und stellte klar, dass die Konsequenzen für antisemitisches Verhalten nochmals verschärft werden müssen. Es brauche "wuchtigere und schärfere Strafen" und dafür brauche es "härtere Gesetze" so Söder wörtlich im Rahmen der Veranstaltung.

Schuster: Jeder Einzelne muss jüdisches Leben schützen

Diese Worte hat auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, aufgegriffen und in seiner Rede unterstrichen, dass es Aufgabe jedes Einzelnen sei, das jüdische Leben in Bayern und Deutschland besonders zu schützen.

"Wir sehen uns Bedrohung und Gewalt ausgesetzt. Jüdisches Leben muss geschützt werden. Es ist Verpflichtung eines jeden Rechtsstaats, allen Bürgern ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu geben und etwas gegen Hass und Hetze zu tun und im Alltag Zivilcourage zu zeigen. Deshalb müssen sich alle im Alltag mehr anstrengen." Josef Schuster, Präsident des Zentralsrats der Juden in Deutschland

WJC-Präsident fordert Verbot von Neo-Nazi-Parteien

WJC-Präsident Ronald Lauder setzte mit seiner Rede eigene Schwerpunkte. 75 Jahre nach Auschwitz erhebe der alte Judenhass wieder sein Haupt, weshalb Jetzt gehandelt werden müsse. Dazu rief Lauder alle Parteien auf, Antisemiten in ihren Reihen auszuschließen. Parteien, die antisemitisch agierten, müssten nach Lauders Ansicht verboten werden. Auch sprach er sich dafür aus, antisemitische Straftaten härter zu ahnden. Lauder forderte, dass alle Synagogen und jüdischen Schulen in Deutschland Polizeischutz erhalten müssen.

Dass die Synagoge in Halle ohne Polizeischutz gewesen sei und nur eine Tür ein größeres Massaker verhindert habe, sei schockierend. Angela Merkel, die direkt im Anschluss an Lauders Rede sprach, ging auf seine Forderung nicht ein. Sie rief die Gesellschaft zum Schulterschluss gegen jede Form des Antisemitismus auf.

Mit dem Theodor-Herzl-Preis ehrt der WJC seit 2012 Personen, die sich für Herzls Ideal einer sicheren und toleranten Welt für das jüdische Volk einsetzen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen der frühere US-Außenminister Colin Powell, der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden und der posthum geehrte Zeitungsverleger Axel Springer. Nach ihm ist Bundeskanzlerin Angela Merkel die zweite Deutsche, die den Preis erhalten hat.