Mering: In Flüchtlingsunterkunft sollen nur Familien kommen

In der neuen Flüchtlingsunterkunft in der Marktgemeinde Mering sollen ausschließlich Familien oder allein reisende Frauen mit Kindern untergebracht werden, das hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei einem Rundgang durch das Gebäude deutlich gemacht. Nach seinen Worten werden in der Einrichtung höchstens 150 Menschen unterkommen. Die Familien seien "wirklich gut untergebracht". Sie hätten "große, helle, lichte Zimmer". Für die Kinder stehe eine eigene Betreuungseinrichtung zur Verfügung, so Herrmann.

Flüchtlinge sollen vor Gewalt geschützt werden

Die gezielte Unterbringung von Familien und Frauen mit Kindern diene auch dazu, die Menschen vor Gewalt "von wem auch immer" zu schützen. Die ersten 50 Bewohner sind bereits in der Unterkunft, die nächsten 50 sollen kommende Woche nach Mering kommen. Die Unterkunft dient als neue Außenstelle des Donauwörther Ankerzentrums, das zum Jahresende geschlossen werden soll.

Sicherheit in der Flüchtlingsunterkunft und im Ort

In Teilen der Nachbarschaft gibt es die Sorge, dass sich die Sicherheitslage in der Gegend verschlechtern könnte. Auch aus diesem Grund ist in der Meringer Unterkunft rund um die Uhr privates Sicherheitspersonal im Einsatz. Die dort untergebrachten Flüchtlinge stammen aus der Türkei, Nigeria und Gambia.