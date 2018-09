Mering: Endzeit für den Einzelhandel?

Karl Grabler ist der Marktbeauftragte der Gemeinde Mering. Bei einem Gang durch seinen Heimatort wirkt er nachdenklich. Denn entlang der Hauptstraße stehen zahlreiche Geschäfte leer und es werden sogar immer mehr.

"Ein pulsierendes Innenleben ist ein wichtiger Teil einer lebenswerten Gemeinde, ansonsten blutet das Vereinsleben, das Gemeindeleben, das gesellschaftliche Leben aus." Karl Grabler, Marktbeauftragter der Gemeinde Mering

Statt pulsierendem Leben rauscht am Marktplatz der Verkehr vorbei. Anwohner sagen, dass immer mehr Versicherungsläden nach Mering kommen. "Die bringen zwar eine gute Miete, aber der Allgemeinheit bringen sie nix", sagt eine Frau, die in einem Café am Marktplatz sitzt. "Mitten in Mering machen immer mehr Geschäfte zu. Der Ortskern stirbt aus - traurig aber wahr", sagt eine andere Anwohnerin.

Geschlossene Geschäfte, miese Stimmung

Das Modehaus Seiler hat bereits geschlossen. Der Schuhladen Steinbrecher folgt spätestens kommenden Monat. Und auch Schreibwaren Hummel wird das 30-jährige Geschäftsjubiläum im nächsten Jahr nicht erleben. Inhaber Harald Schlick gibt auf. Die Stimmung sei nicht sonderlich gut. Vielleicht machen sogar noch mehr Läden zu, sagt Schlick. Er glaubt, dass sich das auch nicht mehr ändern lässt. Für die Schicks und ihren Schreibwaren-Laden kommt die Initiative der Gemeinde zu spät. Dennoch will der Marktbeauftragte nicht aufgeben. Er hofft auf eine Aufbruchsstimmung.

Ändern durch Analysieren

Die Situation in Mering ist schwierig, aber vielleicht nicht völlig aussichtslos. Am Abend stellt Grabler dem Gemeinderat seine 38-Seiten umfassende Analyse vor. Verkehrsberuhigung, Leerstandsmanagement und mehr Mitsprache der Gewerbetreibenden sind die Eckpunkte. Er hofft, dass es für kleinere Städte und Gemeinden wie Mering, Friedberg oder Dachau noch nicht zu spät ist.