Mering diskutiert über Pläne für Ankerzentrum-Außenstelle

Der Meringer Bürgermeister Hans-Dieter Kandler beschreibt die Stimmung im Ort so: Er kenne niemanden, der "Hurra" schreie. Der Marktgemeinderat befinde sich in "Schockstarre". Als die Pläne für eine Außenstelle des Donauwörther Ankerzentrums vergangene Woche bekannt wurden, sorgte das in Mering für große Aufregung.

Regierung von Schwaben soll Bürgern Rede und Antwort stehen

Kandler sieht Mering wenig gerüstet für die Aufnahme von möglicherweise 170 Flüchtlingen aus der Türkei, Gambia und Nigeria: Es gebe keine Polizeistation vor Ort, dafür Personalnot in den Kitas und zu wenige Ärzte. Ungeklärt sei außerdem, wer die schulpflichtigen Kinder in der geplanten Einrichtung unterrichten solle.

Bei der Sondersitzung heute Abend ab 19 Uhr werden auch Vertreter der Regierung von Schwaben, des zuständigen Landratsamtes und der Polizei erwartet. Noch in diesem Monat möchte der Bürgermeister eine Bürgerversammlung abhalten, auf der die Bezirksregierung den Meringern Rede und Antwort steht.