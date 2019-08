Meridian-Panne: Passagiere müssen stundenlang ausharren

Ersatzzug kann nicht alle Fahrgäste aufnehmen

Gegen 21:30 Uhr konnte ein Teil der Fahrgäste in einen regulären, aber ebenfalls gut besetzten Zug von Salzburg her umsteigen. Etwa 300 Passagieren gelang so die Weiterfahrt. Andere mussten noch eine weitere Stunde ausharren. Dann konnten sie laut einem DB Sprecher in den Zug umsteigen, der ursprünglich zum Abschleppen gedacht gewesen war. Gegen 22.35 Uhr konnten demnach die letzten Passagiere nach stundenlangem Warten ihre Fahrt Richtung München fortsetzen.