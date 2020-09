Menschlicher Schädel von Neualbenreuth - Person identifiziert

Rund drei Wochen nach dem Fund eines menschlichen Schädels bei Bad Neualbenreuth im Landkreis Tirschenreuth ist die Identität des Toten jetzt klar. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt, handelt sich um einen 80-jährigen Vermissten aus dem Jahr 2010. Ein Anfangsverdacht habe sich damit bestätigt, so ein Sprecher der Polizei. Ein DNA-Gutachten brachte die Gewissheit.

Senior war demenzkrank

Der vermisste Senior hielt sich im Rahmen einer Urlaubsreise in Neualbenreuth auf und verließ aus ungeklärter Ursache in den Morgenstunden sein Hotel. Er war zu dieser Zeit demenzkrank und auf Medikamente angewiesen. Derzeit liegen der Kriminalpolizei keinerlei Hinweise vor, die auf ein Gewaltdelikt schließen lassen.

Für die Ermittler waren zunächst zwei Narben in der Schädeldecke auffällig. Die Beurteilung eines Gerichtsmediziners ergab jedoch, dass es sich um Narben einer vergangenen Operation handelte.

Polizei sperrte Waldstück ab

Spaziergänger haben am 16. August in einem Wald zwischen Bad Neualbenreuth und Altmugl im Landkreis Tirschenreuth den menschlichen Schädel gefunden. Die Polizei sperrte das Gelände nach dem grausigen Fund ab und begann mit den Ermittlungen. Die Einsatzkräfte suchten außerdem nach weiteren menschlichen Überresten in dem Waldstück.