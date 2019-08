Menschenrechts-Filmfestival setzt Zeichen gegen Homophobie

Beim Projekt „Queer Faces Migrant Voices“ erzählen schwule, lesbische, bi-, trans- und intersexuelle Flüchtlinge ihre Geschichte – ohne Bild, sondern nur mit Ton. „Gerade jetzt, wo die offen rassistische und homophobe AfD in Deutschland an Boden gewinnt und nebenan in Polen die katholische Kirche massiv gegen Homosexuelle hetzt“, sei es den Verantwortlichen wichtig, Flagge zu zeigen für die queere Community, erklärte Festivalleiterin Andrea Kuhn. Menschen, die ihre Heimat aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität verlassen mussten, stellten unter den Geflüchteten eine besonders gefährdete Gruppe dar, so Kuhn weiter.

65 Filme aus 43 Ländern

Das elfte Nürnberger Menschenrechtsfilmfestival zeigt 65 Filme aus 43 Ländern. Die Filmemacher reisen aus der ganzen Welt an, unter anderem aus Afghanistan, Sudan, Syrien und Thailand. Es findet vom 2. bis zum 9. Oktober statt.