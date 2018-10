07.10.2018, 18:44 Uhr

"Menschenrechts-Bänke" in Murnau beschmiert

Am Wochenende wurden fünf von sieben "Menschenrechts-Bänken" in der Fußgängerzone der Marktgemeinde Murnau besprüht und beschmiert. Sie waren erst vor drei Wochen in einer Kunstaktion von Murnauer Schülerinnen und Schülern gestaltet worden.