Menschenkette und Kerzen gegen sonntägliche Corona-Proteste

Eine Menschenkette mit rund 100 Teilnehmern haben die Initiatoren der sogenannten "Schweinfurter Erklärung“ organisiert. Ab 16 Uhr fassten sie sich an den Händen oder an Schals rund um das Rückert-Denkmal auf dem Schweinfurter Marktplatz und zündeten über 300 Kerzen an. Stellvertretend für all die Menschen, die im Laufe der Pandemie bislang an Corona in Stadt und Landkreis Schweinfurt gestorben sind. SPD-Stadtrat Ralf Hofmann, einer der Initiatoren erklärte in einem kurzen Wortbeitrag die Aktion. Nach rund einer Stunde löste sich die stille und friedliche Protestveranstaltung auf.

Friedlicher Verlauf ohne Störungen

Störungen von Impfgegnern gab es keine. Die "Schweinfurter Erklärung“ wendet sich gegen die nicht angemeldeten Aufzüge von Gegnern der Corona-Maßnahmen, die bereits mehrmals in gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei eskaliert sind. Die Initiatoren der Erklärung wollen zeigen, dass viele Bürger von Schweinfurt diese sonntäglichen Corona-Demos ablehnen. Sie haben die Erklärung zum Unterzeichnen auf der Internetplattform change.org online gestellt.

Erklärung und Gegenerklärung

Binnen 10 Tagen haben mehr als 21.000 Menschen unterschrieben. Inzwischen gibt es aber auch eine Erklärung der Gegenseite. Die Gruppe "Schweinfurt auf die Straßen" (SWADS) hat die "Schweinfurter Resolution Aufruf zu Opposition und Erhalt der Demokratie" verfasst, die an die Bundesregierung, Oberbürgermeister Sebastian Remelé und den Landrat Florian Töpper gerichtet ist. Unterzeichnet hatten ihn bis Freitagnachmittag mehr als 2.000 Menschen.