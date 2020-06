Menschenkette um Karstadt-Häuser in Nürnberg

Mit der Menschenkette möchten Karstadt-Mitarbeiter die Filiale am Standort Nürnberg-Langwasser symbolisch schützen. Die gleiche Aktion starten am Dienstag auch die Beschäftigten um die Filiale in der Nürnberger Innenstadt.

Existenzen bedroht

In Nürnberg-Langwasser kamen mehr als 100 Menschen zusammen. Darunter die knapp 80 Mitarbeiter der Filiale, sowie Familienangehörige und Menschen, die ein Zeichen gegen die geplante Schließung setzen wollten.

"Wir wollen zeigen, dass wir nebeneinander stehen, dass wir stark sind, dass wir aufrecht stehen und das Haus schützen." Jaana Hampel, Gewerkschaftssekretärin Verdi.

Es gehe um die Existenz der Mitarbeiter und deren Familien sowie um das "Herzstück des Einkaufszentrums" in Langwasser, betonte Jaana Hampel, Gewerkschaftssekretärin von Verdi.

Mietpreise müssen sinken

Auch die Stadt Nürnberg kämpft um den Erhalt der beiden Filialen. Die Stadt sei auf die Vermieter der beiden Warenhäuser zugegangen, um sie dazu zu bringen, bei den Mietpreisen Karstadt entgegenzukommen, so Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) am Montag bei der Protestaktion. Vor allem die hohen Mietpreise machen dem Galeria Karstadt Kaufhof Konzern in der Coronakrise zu schaffen. "Noch ist nicht aller Tage Abend. Wir kämpfen bis zum Schluss", sagte Fraas. In Anspielung auf den 1. FC Nürnberg, der um den Erhalt in der zweiten Liga noch kämpfen muss, sagte der Wirtschaftsreferent: "Beim Club gibt es eine Relegation. Und auch hier wird es eine geben."

In Bayern stehen insgesamt sechs Karstadt-Häuser vor der Schließung. Rund 800 Beschäftigte sind betroffen.