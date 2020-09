Menschenkette gegen Stellenabbau bei Bosch Rexroth in Lohr

Eine "Menschenkette gegen Personalabbau" soll bei Bosch-Rexrodt in Lohr am Main symbolisch die Verbundenheit der Beschäftigten in Zeiten von Personalabbau aufzeigen. Denn, die Unternehmensleitung hat vergangene Woche angekündigt, dass ein elementares Teil der Fertigung vom Standort Lohr in andere Länder verlagert werden soll. Knapp 700 IG Metaller, Rexröther und sogar der Betriebsratsvorsitzende vom saarländischen Bosch Rexroth-Standort Homburg formierten sich heute Mittag nach dem Aufruf der Gewerkschaft zu einer Menschenkette. Nach rund 40 Minuten war die Kette geschlossen vom Bosch Rexroth Werk 1 zum Werk 2 über rund 1,4 Kilometer. Die Protest-Aktion war ein coronabedingter Ersatz für eine Kundgebung.

Gewerkschaft fordert: Einschraubventile sollen weiter in Lohr produziert werden

Die Unternehmensleung beabsichtigt, einen elementaren Teil der Fertigung – und zwar die Kompakthydraulik - vom Standort Lohr in andere Länder zu verlagern. Für kompakte hydraulische Bauteile werden bislang in Lohr Einschraubventile gefertigt. Wenn dieses Arbeitsfeld wegfällt, stehen in den nächsten fünf Jahren mehr als 160 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Deshalb betont die IG Metall, man wolle nicht hinnehmen, dass ein weiteres Herzstück der Produktion aus Lohr verlagert werden soll. Stephan Parkan, der 2. Bevollmächtigte der IG Metall Aschaffenburg sagt, gerade in diesen turbulenten Zeiten dürfe man das Knowhow der Beschäftigten nicht abwandern lassen.

Umstrukturierung bei Bosch Rexroth geplant

Bosch Rexroth hat in den nächsten fünf Jahren eine Strukturänderung angekündigt. Zum Ausgleich des geplanten Wegfalls von 192 Stellen im Kompakthydraulikbereich in Lohr am Main sollen 85 Arbeitsplätze im Bereich Industriehydraulik zur Herstellung von elektrohydraulischen Ventile aus dem saarländischen Homburg nach Lohr verlagert werden. Insgesamt würde es am Hauptsitz Lohr 75 Arbeitsplätze weniger geben. Der saarländische Rexroth-Standort Homburg ist noch mehr von der Strukturänderung betroffen – dort sollen 155 von 550 Arbeitsplätze abgebaut werden. Doch auch im Saarland regt sich Widerstand gegen die Stellenverlagerungen.