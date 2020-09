Menschenkette gegen Stellenabbau am Siemens-Werk Ruhstorf

Kritik an Wirtschaftsminister Aiwanger

Von einem brutalen Schlag für die ganze Region sprach Wolfgang Nirschl von der IG Metall Passau. "Welche Auswirkungen der Stellenabbau auf die Region hat, ist Siemens total egal. Das Einzige was zählt, ist die Rendite." Für den Standort habe das Unternehmen nach der letzten großen Entlassungswelle nichts getan. Nirschl forderte Siemens auf, mit Mitarbeitervertretern über Alternativen zu verhandeln. Ziel müsse sein, möglichst viele Arbeitsplätze zu halten. Kritik richtete die IG Metall auch in Richtung Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. "Da muss mehr Einsatz kommen. Der hat den Standort wohl auch schon abgeschrieben", so Nirschl in seiner Rede.

Dramatisch für den ganzen Ort

Bürgermeister Andreas Jakob (CSU) sprach im BR-Interview von "Wortbruch". Seine Hoffnung sei, dass sich Startups beziehungsweise neue Firmen im Bereich Energie am Technopark ansiedeln. Die Lage in und um Ruhstorf nannte Jakob dramatisch: "Insgesamt 1.000 Arbeitsplätze weg in vier Jahren, das muss so ein Ort erst einmal verkraften. Das müssen vor allem die betroffenen Familien verkraften."

Anfang September war bekannt geworden, dass die Produktion in Ruhstorf bis September 2022 eingestellt werden soll und 335 Arbeitsplätze wegfallen sollen. Lediglich 200 Ingenieure und Angestellte der Windenergie-Sparte sollen bleiben. In den letzten vier Jahren waren bereits mehr als 700 Stellen abgebaut worden.