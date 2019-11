Menschenkette für die Bahnlinie Viechtach-Gotteszell

In Viechtach soll es heute eine Menschenkette geben, um für den Weiterbetrieb der Bahnlinie Viechtach-Gotteszell über den Probebetrieb hinaus zu demonstrieren. Zu der Aktion hat der regionale Bahnförderverein "Go-Vit" aufgerufen. "Wollen Sie die Bahn? Dann zeigen Sie es!" hat der Verein als Motto für die Aktion ausgegeben, die am Neuen Rathaus von Viechtach starten soll. Die Menschenkette soll dann bis zum Viechtacher Bahnhof reichen.

Zugfahrt geplant

Hintergrund für die Aktion ist ein Politikerbesuch aus dem Bayerischen Landtag. Der CSU-Sprecher im Verkehrsausschuss, Jürgen Baumgärtner, trifft sich am Vormittag auf Einladung des regionalen CSU-Angeordneten Max Gibis mit der Regener Landrätin Rita Röhrl, dem Viechtacher Bürgermeister Franz Wittmann, dem Vorsitzenden des Vereins Go-Vit, Dr. Wolfgang Schlüter, und dem CSU-Politiker Helmut Brunner, der im Landkreis Regen Kreisrat ist. Geplant ist ein internes Gespräch zur Bahnlinie Viechtach-Gotteszell. Danach will der Bürgermeister mit den Politikern zu Fuß zum Bahnhof gehen und eine Zugfahrt unternehmen.

Knackpunkt 1000er-Kriterium

Die Menschenkette soll zeigen, wie wichtig die Bahnlinie inzwischen für die Region ist, auch wenn sie das offiziell geforderte 1000er-Kriterium noch nicht erreicht. Dieses Kriterium hat der Landtag auch vergangene Woche nicht gekippt und einen entsprechenden zweiten Vorstoß der FDP in dieser Sache zurückgewiesen. Damit gilt für reaktivierte Nebenbahnlinien in Bayern weiterhin, dass sie nur dann auf Dauer weiter betrieben werden dürfen, wenn sie mindestens 1.000 Fahrgäste am Tag pro Kilometer Strecke erreichen. Das schafft Viechtach-Gotteszell noch nicht.

Argument Klimawandel

Es wird mittlerweile aber überlegt, eventuell noch andere Kriterien für Nebenbahnen heranzuziehen. Der Jugendrat von Viechtach hat am Wochenende zu einer weiteren Pro-Bahn-Demo Ende November in Viechtach aufgerufen. Er betont, wie wichtig der öffentliche Nahverkehr schon wegen des Klimawandels ist. Der Bayerische Wald dürfe außerdem nicht wieder "auf das Abstellgleis verfrachtet" werden. Bahnlinie und ÖPNV seien zum Beispiel auch für Jugendliche in der Region wichtig, um den Weg zu Schule und Ausbildungsplatz oder zur Freizeitgestaltung zu schaffen, ohne auf die Eltern angewiesen zu sein.