Menschenkette blockiert Zufahrten in Regensburger Altstadt

An der "Fridays for Future"-Demonstration in der Regensburger Innenstadt haben sich nach einer ersten Auskunft der Polizei heute bislang rund 600 Menschen beteiligt. Die Veranstalter sprechen sogar von 2.500. Sie bildeten eine halbe Stunde lang eine Menschenkette, wodurch einige Zufahrtsstraßen in die Altstadt blockiert wurden. Ursprünglich war eine mehrstündige Blockade der kompletten Altstadt geplant.

Veranstalter zufrieden mit Beteiligung

Die Verantwortlichen von "Fridays for Future" zeigten sich mit der Beteiligung zufrieden:

"Wir freuen uns, dass so viele Menschen da sind. Wir umschließen fast den gesamten Grüngürtel, obwohl wir Repressionen bekommen haben. Das ist ein Zeichen, dass wir ein klimafreundlicheres Regensburg haben wollen. Die Menschen stehen hinter uns, das sollte der Stadt sagen, dass sie jetzt auch handeln müssen." Leonie Häge, Fridays for Future

Einige Autofahrer waren von der Blockade genervt, hupten und diskutierten mit den Demonstranten. Wie es von der Polizei heißt, hat es bisher aber keine Zwischenfälle gegeben.

Die Demonstranten zogen daraufhin in einem Sternmarsch zum Regensburger Domplatz. Hier findet eine Kundgebung statt.