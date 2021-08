Menschen mit Behinderung zwischen Teilhabe und Ausgrenzung

Maria Girmann, Leiterin des Kindergartens Arche Noah in Bad Tölz ist froh darüber, einen jungen Mann mit besonderen Talenten und Bedürfnissen in ihrem Team zu haben. Jakob Zorawski ist heute 32 Jahre alt und als Mitarbeiter mit Down-Syndrom seit drei Jahren eine Bereicherung für den Kita-Alltag, so Maria Girmann: "Ich erlebe die Eltern als sehr offen, und freundlich, die freuen sich, weil Jakob ist auch ein freundlicher Mensch, mit dem kann man auch ganz viel Spaß haben. Jakob ist bekannt in Bad Tölz, ein netter Kerl und macht es leicht, dass man mit ihm arbeitet."

Mit drei Jahren war Jakob Zorawski ihr erstes integratives Kindergartenkind. Als er vor drei Jahren dann einen neuen Job außerhalb der Oberland-Behindertenwerkstätten suchte, standen am Anfang Ängste, Vorbehalte und viele Fragen.

Dabei konnte der regionale Integrationsfachdienst des Bezirks Oberbayern die Kita-Leiterin unterstützen und half ihr bei der Überzeugungsarbeit beim Team und den Eltern. Ein inklusiver Job mit Tariflohn und Arbeitsassistenz ist aber die Ausnahme, die wenigsten Menschen mit Handycap finden in Bayern einen Arbeitsplatz außerhalb der Behindertenwerkstätten.

Corona-Lockdown bremst Integration

Fast 25.000 Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung waren im Juli 2021 arbeitslos, so die Bundesagentur für Arbeit in Bayern. Ein Grund: Mit den Lockdowns und Corona-Schutzmaßnahmen sind viele der wenigen Jobs weggefallen, in denen Schwerbehinderte beschäftigt waren, etwa als Hilfskräfte der Hauswartung und Reinigung oder in Kantinen.

Inklusionsbetriebe wie zum Beispiel Cafés konnten monatelang nicht öffnen. Corona hat die ohnehin schwierige Situation extrem verschärft, erklärt der Behindertenbeauftragte der bayerischen Staatsregierung Holger Kiesel: "Praktika sind kaum zu machen, es ist kaum möglich mit dem Arbeitgeber in Kontakt zu kommen- und Gespräche zu führen, auch möglicherweise Vorurteile abzubauen. Viele mussten ihre Pläne auf Eis legen, verschieben oder wissen im Moment gar nicht, wie es weitergeht."

Kündigungsschutz durch Pandemie aufgeweicht

Besonders Berufsanfänger oder ältere Menschen mit Behinderung haben es schwer auf dem ersten Arbeitsmarkt. Dazu kamen die scharfen Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln im Kampf gegen die Coronapandemie. So waren Menschen mit Behinderung, als besondere Risikogruppe, aus Infektionsschutzgründen langfristig vom öffentlichen Leben und ihren Arbeitsplätzen ausgeschlossen, berichten die Wohlfahrtsverbände.

Jan Gerspach, der Ressortleiter von Leben mit Behinderung beim Sozialverband VdK Bayern erklärt: "Wir erleben seit Beginn der Pandemie, dass die Angst von Menschen mit Schwerbehinderung vor einem Arbeitsplatzverlust wächst. Und diese Angst ist leider nicht unbegründet, denn sie werden von der Politik allein gelassen."

In der freien Wirtschaft wurden einige inklusive Jobs zwischenzeitlich aus betrieblichen Gründen gekündigt, 4.657 sogenannte Kündigungs-Zustimmungsverfahren waren 2020 dem Inklusionsamt bekannt, rund 600 mehr als im Vorjahr. Stellen wurden eingespart oder durch das Homeoffice überflüssig, trotz besserem Kündigungsschutz können dann auch Schwerbehinderte ihre Arbeitsstelle verlieren. Sie müssen mindestens 3 Monate länger nach einem Job suchen, als Menschen ohne besondere Bedürfnisse. Ein weiteres Problem ist: Die Mehrheit der Betroffenen ist über 50 Jahre alt und hat besonders schlechte Aussichten auf dem Arbeitsmarkt neu durchzustarten.

Betriebe ermutigen für gemeinsames Arbeiten

Unternehmen, die bei über 20 Arbeitnehmern keinen Inklusions-Arbeitsplatz einrichten wollen, zahlen eine Ausgleichsabgabe. Sie wird eingesetzt um staatliche Leistungen zu finanzieren, die die Teilhabe und die begleitende Hilfe im Arbeitsleben fördern. Allein im Jahr 2020 hat das Staatsministerium für Arbeit und Soziales bayerische Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit rund 75,2 Mio. Euro aus der Ausgleichsabgabe unterstützt, damit sie sich eine Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zutrauen können.

Die evangelische Kirche Oberland beschäftigt eine Beauftragte, die neue Inklusions-Projekte voranbringen will. Die Integrationsbeauftragte möchte die vielfältigen Unterstützungsangebote in den örtlichen Unternehmen bekannt machen: Deshalb wirbt Rita Wagner für bessere Aufklärung und Wahlfreiheit im Beruf für Menschen mit Handicap - so wie es die UN Behindertenkonvention seit 2007 vorsieht.

"Wir müssen das wirklich bei Arbeitgebern bewerben, Menschen mit Behinderung einzustellen. Es gibt Zusatzförderungen, wenn ich einen jungen Menschen mit Behinderung als Auszubildenden annehme, es ist keine Verpflichtung und kein Risiko, es ist einfach ein Versuch. Und wenn wir alle zusammenarbeiten und die Hilfen vom Staat auch annehmen, dann haben viel mehr Menschen Möglichkeit, am ersten Arbeitsmarkt auch tätig zu sein.

Zu den speziellen bayerischen Förderprogrammen zählt u.a. die bayerische "Initiative Inklusion" und das Programm "Begleiteter Übergang Werkstatt – allgemeiner Arbeitsmarkt". Doch die Bereitschaft neue Jobs zu schaffen ist noch verhalten, auch wenn seit Jahren der Anteil von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt steigen konnte, ändert sich an der extrem geringen Beschäftigungsquote wenig.

Neue Förderanträge erfolgreich

Die bayerische Staatsregierung will Inklusion am ersten Arbeitsmarkt fördern und hat das Budget für Arbeit deshalb besser ausgestattet als vom Bund vorgesehen.

Ein Lohnkostenzuschuss der die geringere Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderung ausgleichen soll: "Wir legen noch mal 20 Prozent drauf. Der Lohnkostenzuschuss kann derzeit bis zu 1.579,20 Euro betragen. Zudem haben das Ministerium und die bayerischen Bezirke im letzten Jahr einen gemeinsamen Flyer herausgegeben, um Werkstattbeschäftigte und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber über die Möglichkeiten, die das Budget für Arbeit bietet, umfassend zu informieren", so das Bayerische Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.

Bis März haben 48 Betriebe einen entsprechenden Antrag gestellt, der bewilligt werden konnte.

Mehr Nachfrage beim Integrationsfachdienst

Immerhin sind seit Ende des Lockdowns die Anfragen für Vermittlung bei den Integrationsfachdiensten wieder deutlich gestiegen. Die regionalen Beratungsstellen beraten Unternehmen und Menschen mit Handicap zu allen Fragen und Fördermöglichkeiten rund um Teilhabe und Mitarbeit am ersten Arbeitsmarkt. Auch während einer Beschäftigung begleiten und unterstützen die Integrationsfachdienste Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Sie bleiben ohne extra Kosten dauerhafte Ansprechpartner bei allen Fragen der inklusiven Beschäftigung.

Eine langfristige Studie, die Vor- und Nachteile der Fördermaßnahmen untersucht und die tatsächlichen Bedürfnisse seitens der Unternehmen und von Menschen mit Behinderung erfasst, fehlt bislang. Und damit die Gewissheit, was tatsächlich die Inklusion am besten unterstützt, bedauert der Behindertenbeauftragte Holger Kiesel: "Wir bräuchten verlässliche Zahlen, was wirkt, was sich bewährt aus Sicht der Betroffenen und warum beispielsweise das Budget für Arbeit so selten nachgefragt wird. Dann können wir mögliche Probleme anpacken um sinnvolle Angebote, wie eine Arbeits-Assistenz, oder technische Hilfsmittel, oder bestimmte Jobs dann ganz gezielt zu fördern."

Auch wenn Behindertenwerkstätten für viele Menschen mit Handicap eine gute Alternative zum selbstständig gewählten Job auf dem freien Arbeitsmarkt sein können: Das Ziel des Bundes-Teilhabegesetzes, die gesellschaftliche Inklusion der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen zu verbessern, gilt es erst noch zu erreichen.