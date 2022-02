Menschen in Oberfranken zeigen Solidarität mit der Ukraine

Nach Russlands Angriff auf die Ukraine zeigen Menschen in ganz Europa Solidarität mit der Ukraine. Auch in Oberfranken finden verschiedene Veranstaltungen statt.

Bayreuth: Rathaus in Farben der ukrainischen Flagge

Als sichtbares Zeichen der Solidarität will die Stadt Bayreuth am Freitag drei ukrainische Staatsflaggen am La-Spezia-Platz hissen. Sie sollen dort gemeinsam mit der Europafahne, der Flagge der Bundesrepublik Deutschland und dem Bayreuther Stadtwappen wehen. Daneben wird das Rathaus am Luitpoldplatz ab Freitag, 18 Uhr, über das Wochenende hinweg in den Farben der ukrainischen Nationalflagge angestrahlt. Ebenfalls am Freitag um 18 Uhr startet in der Fußgängerzone Maximilianstraße eine Solidaritätskundgebung unter dem Motto "We stand with Ukraine" – "Wir stehen an der Seite der Ukraine" statt.

"Solidarität mit der Ukraine" in Hof

Auch in Hof findet am Samstag eine Veranstaltung gegen den Krieg in der Ukraine statt. Unter dem Motto "Solidarität mit der Ukraine - für Frieden in Europa" laden die Jusos, die Grüne Jugend und die Jungen Liberalen um 17 Uhr zu einer Kundgebung am Kugelbrunnen in der Fußgängerzone ein. Nach Angaben aus dem Hofer Rathaus leben in der oberfränkischen Stadt rund 370 Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft und über 650 mit einem russischen Pass. Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) hat die Solidarität der Stadt Hof mit der Ukraine und allen ukrainischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern bekundet.

Die Situation betreffe auch massiv das Zusammenleben von unterschiedlichen Nationalitäten mit den Deutschen in der Stadt Hof. "Wir möchten, dass dieser Konflikt nicht in die Stadtgesellschaft getragen wird, sondern rufen weiterhin zu einem solidarischen und friedvollen Miteinander auf, auch wenn dies aufgrund der Vorfälle derzeit mit Schwierigkeiten verbunden ist", so Oberbürgermeisterin Döhla.

Bamberger Erzbischof ruft Gläubige zum Gebet auf

Bereits am Donnerstag hatten sich am Bamberger Gabelmann Menschen zu einer Solidaritätskundgebung getroffen, am Samstag ist in Bamberg ab 08.00 Uhr ein Solidaritätsgottesdienst der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche geplant. Weitere Veranstaltungen am Wochenende könnten folgen, so ein Sprecher der Stadt. Bislang gebe es allerdings noch keine konkreten Anmeldungen. Am kommenden Dienstag soll es eine Mahnwache der Seebrücke geben.

"Krieg bringt Verwirrung und Sünde, er tötet Menschen, er zerstört Häuser, Wohnungen, Felder und Äcker, er verursacht Flucht und Vertreibung", so Bambergs Erzbischof Ludwig Schick. In einer Mitteilung ruft er alle Gläubigen im Erzbistum zu Gebeten für den Frieden in der Ukraine auf.

Kundgebung gegen den Angriffskrieg Russlands in Forchheim

Auf dem Forchheimer Marktplatz soll am Samstag, 16.30 Uhr eine Kundgebung gegen den Angriffskrieg Russlands erfolgen. Wie bereits am Donnerstagabend rufen die Initiatoren bestehend aus Junger Union, Jusos und Jungen Liberalen gemeinsam zur Teilnahme auf, teilt Philipp Ochs von der Jungen Union dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mit. Ochs möchte bis dahin noch weitere Gruppen für den "Schulterschluss über Parteigrenzen hinweg" – wie es Landtagsabgeordneter Michael Hofmann (CSU) am Donnerstag auf Facebook nannte – gewinnen. In Kronach soll dann am kommenden Mittwoch auf dem Marienplatz ab 18 Uhr ebenfalls eine Solidaritätskundgebung stattfinden.

Pressesprecher: Es können weitere Veranstaltungen dazukommen

Ab 19 Uhr findet am Freitagabend in der evangelischen Christuskirche Kronach ein ökumenisches Friedensgebet statt, "um gemeinsam Gott zu bitten, Wege heraus aus der Eskalation und den kriegerischen Handlungen zu ermöglichen."

In Coburg lädt das evangelisch-lutherische Dekanat zum gemeinsamen Beten für den Frieden in der Ukraine ein. Alle Kirchen und Kirchengemeinden, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Coburg angeschlossen sind, werden in den Gottesdiensten am Sonntag für den Frieden in der Ukraine und für Europa beten. Das Dekanat weist zudem darauf hin, dass es in vielen Kirchengemeinden täglich ein Gebetsläuten um 12.00 Uhr gibt. Es rufe seit alters her jeden Tag zum Gebet um den Frieden auf.

Die Pressesprecher dieser und anderer Städte in Oberfranken verweisen darauf, dass immer wieder neue Veranstaltungen dazu kommen könnten.