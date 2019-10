Menschen-in-Europa-Kunst-Award für Ai Weiwei in Passau

Mit seiner Arbeit will er die Menschen aufrütteln. Der chinesische Aktionskünstler Ai Weiwei ist in Passau mit dem "Menschen-in-Europa-Kunst-Award" ausgezeichnet worden. Der Weltkünstler, Menschenrechtler und Dissident habe diese Auszeichnung mehr als verdient, sagte die Kabarettistin Lisa Fitz in der von Oskar Lafontaine verfassten Laudatio.

"Mit seinem scharfen Prost gegen die chinesische Parteidiktatur und ihre Machenschaften wurde er zu einem der unseren, der im fernen China unsere Werte verteidigt." Lisa Fitz in der Laudatio

Gespaltenes Verhältnis zu Deutschland

Von Deutschlands Verhalten im Hinblick auf die Proteste von Hongkong ist Ai Weiwei enttäuscht, der Künstler kritisiert die Bundesregierung scharf:

"Der Protest sollte von der westlichen Welt unterstützt werden. Und – sorry – da kommt von Deutschland nicht viel. Zumindest nicht von den Offiziellen. Keine Kritik an China. Nichts. Wegen der starken wirtschaftlichen Beziehungen." Ai Weiwei

Lob gab es dagegen in Sachen Flüchtlingspolitik: Deutschland habe sich auf die korrekte Seite gestellt und damit allen Respekt verdient, so Ai Weiwei.

Sondervorführungen im Scharfrichterkino

Vom 18. Oktober bis 5. November zeigt das Scharfrichterkino in Passau anlässlich der Preisverleihung Filme Ai Weiweis, unter anderem den preisgekrönten Film "Never Sorry" aus dem Jahr 2012, der den Künstler sowohl als Aktivisten, als auch als Privatmenschen zeigt.

Mitte September hatte Ai Weiwei mit einer Solidaritätsaktion im Münchner Haus der Kunst für Schlagzeilen gesorgt, wo er sich für von Entlassung bedrohte Mitarbeiter einsetzte.