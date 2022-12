Menschen, Feste und Tragödien: Das Jahr 2022 in Oberfranken

Real-Märkte in Franken verschwinden von der Bildfläche

Zwischen Januar und Februar verschwinden außerdem einige Real-Märkte in Oberfranken von der Bildfläche. Die Filiale in Bayreuth schließt komplett, viele andere, darunter in Kronach und Kulmbach, werden zu Kaufland-Filialen. Nur wenige Real-Filialen bleiben unangetastet, darunter die in Hallstadt im Landkreis Bamberg. Zuvor war die Supermarktkette von der Metro-Gruppe an den Finanzinvestor SCP verkauft worden. Vielerorts, so auch in Bayreuth, werden die Einrichtungsgegenstände der früheren Real-Märkte versteigert.

Ylenia, Zeynep und Antonia sorgen für Wirbel in Oberfranken

Wer erinnert sich noch an die richtige Reihenfolge? Auf Ylenia folgte Zeynep und nach Zeynep kam Antonia. Ende Februar richten drei Sturmtiefs innerhalb weniger Tage in Oberfranken große Schäden an. Hunderte Male rücken die Einsatzkräfte aus. In vielen Landkreisen und kreisfreien Städten fällt wegen Sturms die Schule aus.

Weil Bäume auf Stromleitungen fallen, sind am 17. Februar bayernweit bis zu 10.000 Haushalte ohne Strom, in Oberfranken trifft es vor allem die Menschen in Himmelkron, Helmbrechts, Naila, Röslau und Bindlach. Der größte Schaden wird in Kulmbach gemeldet, wo ein alter Baum mit 1,5 Metern Durchmesser auf das Dach einer Druckerei stürzt. Noch Tage später gilt der Aufenthalt im Wald als lebensgefährlich. Die Behörden warnen vor herabstürzenden Ästen und umstürzenden Bäumen, die nach drei Stürmen gelockert sein könnten.

Alle Daten zur großen Sturmwoche in Bayern gibt es in der BR24-Datenanalyse.