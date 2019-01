Menschen aus dem evakuierten Raiten können vorerst nicht zurück

Auch wenn es zuletzt nicht mehr viel geschneit hat - die Lawinengefahr ist noch nicht vorüber. Die Experten der Lawinenkommission beobachten den Schnee auf den Hängen über den Ortschaften und manchmal treffen sie unangenehmen Maßnahmen. So mussten im Landkreis Traunstein mehr als 120 Menschen aus Raiten, einem bedrohten Ortsteil von Schleching, die Nacht in Notunterkünften verbringen.

Lawinengefahr bei Hubschrauberflug entdeckt

Ein Sprecher des Katastrophenschutzes im Landkreis Traunstein sagte am frühen Morgen, es sei völlig ungewiss, ob die Menschen aus Raiten heute noch zurückkehren können.

Der Lawinenkommission und den Verantwortlichen im Landratsamt erschien die Räumung gestern Nachmittag geboten. Durch Risse im Schneehang über dem Ortsteil bestand Gefahr für Leib und Leben der Bürger - das war das Ergebnis des Hubschrauberüberflugs. Weil bereits vor zehn Jahren eine Lawine den Wald am Hang dort weggerissen hatte, liegt der Ort schutzlos. Die Bewohner der gefährdeten Häuser konnten gerade noch warme Kleidung, wichtige Dokumente und Medikamente mitnehmen, als sie abgeholt wurden.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding findet statt

In der Nähe des Skigebiets am Sudelfeld im Landkreis Miesbach ist am Abend eine Lawine niedergegangen. Verletzte gab es keine, aber eine Zufahrtsstraße ist vorerst gesperrt.

Und in Ruhpolding gibt es endlich Gewissheit für Sportler und Fans: Der wegen des Schnees verschobene Weltcup findet heute statt. Der Zeitplan wurde ein wenig gestrafft: Die Männer dürfen als erste in die Loipe, dann die Frauen. Zwei Meter Neuschnee wurden in Form gebracht - jetzt sieht die Arena aus wie in einem Hochglanz-Winterkatalog.

Dahlmeier und Hinz starten, Schempp pausiert

Angeführt von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier - die ihren grippalen Infekt überwunden hat - wollen die deutschen Biathleten beim Heim-Weltcup wieder die Podestplätze ansteuern. Auch Vanessa Hinz kommt nach überstandener Krankheit zurück.

Bei den Männern pausiert Erik Lesser nach der Geburt seiner Tochter. Und Simon Schempp hat bekanntgegeben, dass er nicht nur Ruhpolding auslassen, sondern auch beim nächsten Weltcup in Antholz pausieren wird. Er wolle sich in Ruhe auf die Weltmeisterschaft vorbereiten. Die deutschen Hoffnungen ruhen damit auf Arnd Peiffer und Benedikt Doll, die beide in diesem Winter schon auf dem Sieger-Podest standen.