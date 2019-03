"Mensch-Ärgere-Dich-Nicht": Meisterschaft in Stammbach

Strategie und Würfel-Glück ist am Sonntag bei der Bayerischen Meisterschaft im "Mensch-Ärgere-Dich-Nicht"-Spielen gefragt. In Stammbach (Lkr. Hof) werden dazu über 150 Spielerinnen und Spieler erwartet. Mit dabei ist auch die amtierende Deutsche Meisterin Marion Neumeister, sie lebt im benachbarten Helmbrechts.

Nachmeldung möglich

Die Bayerische Meisterschaft beginnt am Sonntag um 13.30 Uhr in der Stammbacher Schulturnhalle. Aufgeteilt ist sie in zwei Altersklassen für Kinder und Erwachsene. Bis 13.00 Uhr sind Nachmeldungen noch möglich. Organisiert wird das Turnier von der Frauen- und Jugendgruppe der Siedlergemeinschaft Stammbach, die bereits seit 2015 verschiedene "Mensch-Ärgere-Dich-Nicht"-Meisterschaften ausrichtet.