Mensa statt Sterneküche: Reiser-Azubis kochen für Schulkinder

Es duftet vielversprechend in der Mensaküche des Würzburger Matthias-Grünewald-Gymnasiums. In Töpfen blubbern Suppen und Saucen. In einer Bratpfanne brutzelt Wurzelgemüse in einer Panade aus Parmesan und Ei. "Ich röste jetzt noch Kerne für die Kürbissuppe in etwas Curry an", sagt Rosemarie Graf und greift nach den Gewürzen. "Wir sind super im Zeitplan, auch unsere Schnitzel Mailänder Art sind vorbereitet". In einer Stunde kommen 200 Schüler in die Mensa. Dann muss das Mittagsmenü fertig sein.

Corona-Krise: Vom Restaurant in die Kantine

Im normalen Berufsleben kocht Rosemarie Graf als Auszubildende beim Würzburger Sternekoch Bernhard Reiser. Aber weil in Corona-Zeiten gerade in der Gastronomie nichts normal läuft, hilft Rosemarie seit drei Wochen im Grünewald-Gymnasium aus. Schulmensa statt Sterneküche also.

Für die 28-Jährige, die an ihr abgeschlossenes Philosophie-Studium jetzt eine Ausbildung als Köchin anschließt, war das anfangs eine Umstellung. Aber es war auch eine Gelegenheit, über den Tellerrand zu schauen – und in Zeiten geschlossener Restaurants überhaupt zu arbeiten.

Große Portionen im Würzburger Gymnasium

"Das ist schon ein bisschen anders, hier zu kochen", sagt Rosemarie Graf und lächelt hinter ihrem Mundschutz. "Alles ist größer, die Küche und die Portionen sowieso." Sie habe zwar schon Erfahrungen im Catering-Bereich gesammelt, aber das tägliche Kochen in der Schule ermögliche ihr "nochmal eine ganz andere Bandbreite". Und es mache großen Spaß, für Kinder zu kochen.

Auch Rosemaries Azubi-Kollegin Samira Mirion kocht seit dem Teil-Lockdown im Grünewald-Gymnasium. "Es ist super, wir lernen hier ganz andere Dinge wie Kalkulation zum Beispiel", sagt die 23-Jährige. "Wenn wir in der Sterneküche eine teure Zutat bestellen wollen, dann können wir das in der Regel auch. Hier kommt es auf andere Dinge an: Mit einem begrenzten Budget muss man hier jeden Tag ein gutes Menü zusammenstellen."