Mensa-Dach und Stadtresidenz: Bauamt Landshut hat gut zu tun

Trotz Corona-Krise liegen die Bauarbeiten in Landshut voll im Zeitplan, teilt das Staatliche Bauamt mit. Die neue Mensa an der Hochschule bekommt in diesen Tagen ihr Dach und auch die Arbeiten an der maroden Stadtresidenz im Herzen der Landshuter Altstadt gehen voran.

Isarpromenade sechs Wochen gesperrt

Wegen der Sanierung der Stadtresidenz wird die Isarpromenade ab kommenden Montag gesperrt. Wie das Bauamt meldet, soll die Sperrung täglich von 6 bis 18 Uhr gelten und sechs Wochen andauern. Im Bereich der Alten Schmiede in der Hofstallung werden in dieser Zeit Pfähle in den Baugrund gebohrt, bis eine ausreichend tragfähige Bodenschicht erreicht sei, heißt es. Am Montag wird die Baustelle eingerichtet. Am Dienstag nach Pfingsten starten die Bohrarbeiten.

45 Millionen Euro für die Stadtresidenz

Die Stadtresidenz befindet sich seit längerem in marodem Zustand. Seit Anfang des Jahres wird sie für 21 Millionen Euro saniert. Dieser Bauabschnitt soll im April 2021 fertig werden. Dann folgt für weitere 24,5 Millionen Euro Bauabschnitt zwei. Die Sanierung der Stadtresidenz führt das Staatliche Bauamt Landshut projektleitend im Auftrag der Bayerischen Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Gärten und Seen durch. Die Stadtresidenz ist ein Palast, gestaltet nach italienischem Vorbild. Er wurde Mitte des 16. Jahrhunderts mitten in der Altstadt erbaut und von verschiedenen Adligen zu Wohnzwecken genutzt.